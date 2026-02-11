Warme und windige Bedingungen halten in Pattaya an, während es im Norden Thailands morgens kühler bleibt

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und entlang eines Großteils der östlichen Küste Thailands herrschen weiterhin warme und zeitweise windige Wetterbedingungen. Ursache sind mäßige Nordostmonsun-Winde, die derzeit das Wettergeschehen über dem Golf von Thailand prägen.

Nach Angaben des thailändischen Wetterdienstes bleibt es in Nordthailand in den frühen Morgenstunden kühl, begleitet von vereinzeltem leichtem Regen in einigen nördlichen Regionen. Verantwortlich dafür ist ein mäßig bis relativ starkes Hochdruckgebiet aus China. In den Küstengebieten des Ostens, darunter Pattaya und die Provinz Chonburi, werden dagegen wärmere Tagestemperaturen, leichte Bewölkung und zeitweise frischer Wind verzeichnet.







Die Winde über dem Golf von Thailand bleiben mäßig und sorgen auf See für unruhigere Bedingungen. Die Wellenhöhe wird mit etwa ein bis zwei Metern angegeben und kann in Gewittergebieten über zwei Meter ansteigen. Betreiber von Booten und insbesondere kleinere Wasserfahrzeuge in der Umgebung der Pattaya Bay werden daher zur Vorsicht aufgerufen, vor allem bei stärker auffrischendem Wind.

Die Luftqualität in der östlichen Region wird derzeit als mäßig bis relativ hoch in Bezug auf Staub- und Dunstbelastung eingestuft. Grund dafür ist eine schwächere Luftzirkulation bei gleichzeitig nachlassenden Windgeschwindigkeiten. Besonders Menschen mit Atemwegserkrankungen wird empfohlen, die aktuellen Luftqualitätswerte im Auge zu behalten.





Für Pattaya und die umliegenden Gebiete werden weiterhin warme Temperaturen erwartet, mit Tageshöchstwerten im niedrigen bis mittleren 30-Grad-Bereich und angenehmen Nachttemperaturen. Nennenswerte Niederschläge sind lokal nicht vorhergesagt, jedoch können zeitweise böige Winde Strand- und Meeresaktivitäten beeinflussen.

Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, auf ihre Gesundheit zu achten und raten Bootsführern, bei Gewittern nicht auszulaufen.



































