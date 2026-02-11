Pattaya verschärft Kontrollen an Strand und Walking Street

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya verstärkt ihre Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ordnung und zur Sicherung ihres touristischen Images. Vizebürgermeister Wuthisak Rermkijjakarn leitete am 10. Februar eine hochrangige Sitzung, bei der Fortschritte im Management der Strandbereiche und der Nachtlebenszonen überprüft wurden. Gleichzeitig wies er die zuständigen Behörden an, bestehende Vorschriften strikt und ohne Ausnahmen durchzusetzen.







Das Treffen fand im Raum 231 des Rathauses von Pattaya statt und brachte Verwaltungsbeamte des City Clerk Office, städtische Ordnungskräfte sowie Vertreter weiterer beteiligter Behörden zusammen. Ebenfalls anwesend waren Preecha Khakhai, Berater des Bürgermeisters von Pattaya, Pol. Maj. Col. Jeerawat Sukonthasap, Direktor der Verwaltungsabteilung und amtierender Leiter des City Clerk Office, sowie weitere zuständige Beamte.

Zu den zentralen Themen gehörten die Regulierung von Motorradvermietungen im gesamten Stadtgebiet, laufende Arbeiten zur Erneuerung von Straßenmarkierungen auf der Walking Street und in der Soi Arunothai 11 sowie Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der wechselweisen Parkregelungen auf der Pattaya South Road. Zudem berichteten die Behörden über jüngste Kontrollmaßnahmen in den Bezirken Naklua, Pattaya und Jomtien sowie über Einsätze der Einheiten für öffentliche Ordnung und Drogenbekämpfung.



Vizebürgermeister Wuthisak betonte, dass alle Beamten ihre Aufgaben strikt im Einklang mit dem Gesetz erfüllen müssten. Probleme, die die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen oder dem Ruf Pattayas als bedeutendes Touristenziel schaden könnten, dürften nicht übersehen werden. Die Durchsetzung müsse konsequent, sichtbar und dauerhaft erfolgen.

„Die Arbeit muss zwischen allen Einheiten abgestimmt sein“, sagte er und unterstrich, dass Ordnung und Sicherheit entscheidend seien, um das Vertrauen von Einwohnern und Besuchern gleichermaßen zu stärken.





Nach Angaben der Stadtverwaltung zielen die Maßnahmen darauf ab, die Verkehrsdiziplin zu verbessern, öffentliche Räume besser zu regulieren und die Sicherheit in wichtigen Tourismuszonen zu erhöhen. Pattaya werde die Ergebnisse der Maßnahmen weiterhin beobachten und Strategien bei Bedarf anpassen, um langfristige Ordnung und öffentliches Vertrauen sicherzustellen.



































