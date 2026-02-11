US-Amerikaner in Pattaya schwer verletzt aufgefunden – Tatort weiterhin unklar

PATTAYA, Thailand – Ein 57-jähriger US-Amerikaner wurde am späten Montagabend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er vor einem Kondominium in Pattaya aufgefunden worden war. Die Behörden wissen bislang nicht, wo oder unter welchen Umständen der Angriff stattgefunden hat.

Gegen 23.30 Uhr erhielt die Rettungsorganisation Sawang Boriboon einen Notruf über einen verletzten Ausländer, der vor einem Gebäude in der Soi Bongkot 8 in Süd-Pattaya um Hilfe gebeten habe. Rettungskräfte wurden umgehend zum Einsatzort entsandt.







Vor Ort fanden die Helfer den später als Matthew Blain Plymale identifizierten Mann mit einer schweren Verletzung unterhalb des Kinns und starkem Blutverlust vor. Nach Angaben der Rettungskräfte wirkte er stark alkoholisiert, desorientiert und konnte keine zusammenhängenden Angaben zum Geschehen machen. Kurz nachdem er mit den Helfern gesprochen hatte, brach er zusammen. Nach einer Erstversorgung wurde er umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Kondominiums erklärte gegenüber den Behörden, er habe den Angriff nicht beobachtet und könne nicht sagen, wo der Mann verletzt worden sei. Der Verletzte sei in verwirrtem und teilweise aggressivem Zustand vor dem Gebäude erschienen. Der Wachmann habe die Situation vorsorglich auf Video festgehalten, bevor der Mann zusammenbrach und die Rettungskräfte verständigt wurden.



Rettungshelfer berichteten zudem, dass sie bereits gegen 21.06 Uhr am selben Abend wegen desselben Mannes alarmiert worden seien. Damals sei er rund 500 Meter vom späteren Fundort entfernt verletzt aufgefunden worden und habe sich lautstark und auffällig verhalten. Auch von diesem Einsatz existieren Videoaufnahmen.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den genauen Ort des Angriffs sowie mögliche Beteiligte zu klären.



































