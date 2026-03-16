Verdächtiger nach Goldladen-Überfall festgenommen – Polizei betont Schutz von Sicherheit und Tourismus

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Polizei hat einen Verdächtigen im Zusammenhang mit einem Überfall auf ein Goldgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Provinz Nakhon Pathom festgenommen und bekräftigt, dass Straftäter, die die öffentliche Sicherheit gefährden, konsequent verfolgt werden.

Pol. Gen. Thatchai Pitaneelaboot, stellvertretender Generalinspekteur der Royal Thai Police und verantwortlich für die Verbrechensbekämpfung, erklärte, dass mehr als 100 Beamte aus der Polizeiregion 7 sowie aus Nakhon Pathom nach dem Raubüberfall vom 11. März gegen 19.30 Uhr zur Fahndung eingesetzt wurden.

Der Verdächtige, identifiziert als Somchai, wurde später im Bezirk Ban Phaeo in der Provinz Samut Sakhon festgenommen. Die Polizei stellte 23 Goldketten mit einem Gesamtgewicht von 46 Baht Gold im Wert von rund 3,68 Millionen Baht sicher. Außerdem wurden eine Schreckschusspistole, ein Motorrad sowie Kleidung beschlagnahmt, die beim Überfall verwendet worden sein sollen. Der Verdächtige habe die Tat gestanden.

Nach Angaben der Polizei wurden seit Jahresbeginn landesweit vier Überfälle auf Goldgeschäfte gemeldet – alle Tatverdächtigen konnten inzwischen festgenommen werden.







Die Behörden betonten jedoch, dass Prävention weiterhin höchste Priorität habe. Rund zehn Prozent der Goldgeschäfte in Thailand würden empfohlene Sicherheitsmaßnahmen noch immer nicht vollständig umsetzen, darunter transparente Schutzbarrieren zwischen Kunden und Personal, verstärkte Vitrinen sowie kontrollierte Öffnungs- und Schließverfahren.

Pol. Gen. Thatchai warnte, dass bei solchen Überfällen nicht nur materielle Schäden drohen, sondern auch Menschenleben gefährdet sein könnten, da Täter häufig mit Waffen drohen oder Gewalt einsetzen.



Für die kommende Woche plant die Polizei ein Treffen mit Goldhändlern aus dem ganzen Land, um strengere Sicherheitsstandards durchzusetzen. Zudem sollen Überwachungskameras der Geschäfte an das KI-gestützte Polizeisystem IBOC angeschlossen werden, um verdächtige Aktivitäten schneller zu erkennen.

Die Behörden betonen, dass ein hohes Maß an Sicherheit entscheidend für die Bevölkerung, aber auch für den Tourismus und ausländische Investitionen sei. Dies gelte besonders für wichtige Touristenzentren wie Pattaya, wo die Polizei weiterhin eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Kriminalität verfolgt.



































