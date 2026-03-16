Heißes Wetter und mögliche Gewitter in Pattaya und Ostthailand erwartet

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat für große Teile des Landes weiterhin heißes Tageswetter vorhergesagt, während in mehreren Regionen vereinzelte Gewitter auftreten können – auch in den östlichen Provinzen, zu denen die Küstenstadt Pattaya gehört.

Nach Angaben des Thai Meteorological Department wird Oberthailand tagsüber von hohen Temperaturen geprägt sein. Gleichzeitig könnten in Teilen des Nordens, der unteren Zentralregion sowie im Osten lokale Gewitter auftreten. Ursache ist ein mäßiges Hochdruckgebiet aus China, das sich über den Nordosten Thailands und das Südchinesische Meer erstreckt.

Dieses Wettermuster erzeugt östliche und südöstliche Winde über weiten Teilen des Landes, die lokal begrenzte Gewitter auslösen können. Die Bevölkerung wird daher gebeten, bei Gewittern vorsichtig zu sein und aufgrund der steigenden Temperaturen auch auf ihre Gesundheit zu achten.

Für die Ostküste, einschließlich Pattaya in der Provinz Chonburi, wird weiterhin heißes Wetter am Tag erwartet, mit der Möglichkeit kurzer Gewitter in einzelnen Gebieten.







Auch im Süden des Landes sind vereinzelte Gewitter möglich, da mäßige Ostwinde über dem Golf von Thailand und der Andamanensee wehen. Im unteren Golf von Thailand können Wellenhöhen von ein bis zwei Metern auftreten und in Gewittergebieten auf über zwei Meter ansteigen. Seeleute werden daher aufgefordert, vorsichtig zu navigieren und Gewitterzonen zu meiden.

Das Meteorologische Amt teilte zudem mit, dass die Staub- und Dunstbelastung in Oberthailand derzeit auf niedrigem bis mäßigem Niveau liegt, da die Luftzirkulation relativ günstig ist.



































