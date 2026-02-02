Verdächtiger nach Belästigungen in Pattaya festgenommen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya hat einen 19-jährigen Thailänder festgenommen, der beschuldigt wird, Frauen in zwei getrennten Vorfällen im Bereich der Jomtien Second Road sexuell belästigt zu haben. Die Ereignisse vom 27. Januar hatten in der Öffentlichkeit für erhebliche Besorgnis gesorgt.

Der Zugriff erfolgte nach der Koordination durch Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet, der die Stadtpolizei angewiesen hatte, den Verdächtigen zügig zu ermitteln. Zuvor waren Berichte bekannt geworden, wonach ein junger Mann auf einem Motorrad Frauen belästigt und unsittlich berührt haben soll.







Am 31. Januar identifizierten Ermittler der Stadtpolizei Pattaya den Tatverdächtigen und nahmen ihn gemeinsam mit dem mutmaßlich genutzten Motorrad fest. Bei der ersten Befragung räumte der junge Mann die Taten ein und erklärte, sie seien aus impulsivem und leichtsinnigem Verhalten heraus begangen worden. Anschließend entschuldigte er sich bei den beiden betroffenen Frauen, indem er einen traditionellen Wai ausführte und verbal um Verzeihung bat.



Die Polizei übergab den Verdächtigen zur weiteren rechtlichen Bearbeitung an die Ermittlungsabteilung. Ihm wird die Begehung unsittlicher Handlungen vorgeworfen. Die Behörden betonten, dass derartige Vorfälle ernst genommen werden und riefen die Bevölkerung dazu auf, ähnliche Ereignisse umgehend zu melden, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.



































