Ruhige Nacht in Pattaya wegen Vorwahl und weiterem Alkoholverbot am 7.–8. Februar

PATTAYA, Thailand – Pattaya erlebte am Samstagabend eine deutlich ruhigere Atmosphäre im Vorfeld der vorgezogenen Stimmabgabe am 1. Februar. Unterhaltungsbetriebe, Bars und alkoholverkaufende Einrichtungen in der gesamten Stadt schlossen vorübergehend ihre Türen und hielten sich damit an die wahlrechtlichen Vorgaben.

Eine Erhebung in zentralen Bereichen, darunter wichtige Touristenstraßen und bekannte Ausgehviertel, zeigte eine breite Einhaltung der Maßnahmen. Das sonst lebhafte Nachtleben war spürbar gedämpft, sodass sowohl thailändische als auch ausländische Besucher ihre Abendpläne anpassten.







Statt nächtlicher Unterhaltung entschieden sich viele Gäste für einen ruhigen Abend am Strand. Entlang der Küste saßen Besucher am Meer und genossen die kühle Brise. Die Stimmung war entspannt und gelassen und bot eine einfache Alternative zum sonst typischen Trubel der Stadt.

Die Stadtverwaltung Pattaya bestätigte, dass die Schließungen Teil eines zeitlich begrenzten Alkoholverbots an zwei aufeinanderfolgenden, wahlbezogenen Wochenenden sind und den nationalen Vorschriften entsprechen. Das Verbot umfasst den Verkauf, die Verteilung, das kostenlose Anbieten sowie das Ausschenken sämtlicher alkoholischer Getränke bei allen Betrieben und Veranstaltungen in Pattaya, einschließlich Geschäften, Restaurants, Unterhaltungslokalen und privaten Events.

Das Alkoholverbot galt von Samstag, 31. Januar, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 1. Februar, 18:00 Uhr, und wird erneut von Samstag, 7. Februar, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 8. Februar, 18:00 Uhr, durchgesetzt.

Während der Einschränkungszeiträume haben die Behörden die Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen verstärkt. Polizeikräfte patrouillieren regelmäßig, setzen das Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit durch und sind an sensiblen Punkten präsent. Die Stadt rief Betreiber und Bevölkerung zur strikten Einhaltung auf und warnte, dass Verstöße nach den geltenden Alkoholkontrollgesetzen geahndet werden.

Nach Angaben der Behörden dienen die vorübergehenden Beschränkungen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der vollständigen Einhaltung der nationalen Wahlvorschriften während der festgelegten Zeiträume.



































