Pattaya räumt illegale Händler von der Walking Street

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat in den frühen Morgenstunden eine gezielte Aktion zur Wiederherstellung von Ordnung im öffentlichen Raum entlang der Walking Street durchgeführt. Dabei wurden illegale Straßenhändler festgenommen und ausländische Staatsangehörige aufgegriffen, die ohne Genehmigung Waren zum Verkauf anboten.

Gegen 4:00 Uhr morgens am 30. Januar führten Beamte der Abteilungen für Sonderangelegenheiten und öffentliche Ordnung der Stadt Pattaya Kontrollen durch. Vorausgegangen waren zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und Touristen, die über illegalen Verkauf auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Flächen berichteten. Diese Aktivitäten hatten demnach zu Verkehrsbehinderungen und eingeschränkter Bewegungsfreiheit für Fußgänger geführt.







Während der Aktion stellten die Einsatzkräfte fest, dass Händler mit Beiwagen-Motorrädern und Handkarren Waren verkauften und dabei öffentliche Wege blockierten, was gegen geltende Vorschriften verstößt. Trotz wiederholter Warnungen und früherer öffentlicher Bekanntmachungen, die den Verkauf in diesen Bereichen untersagten, ignorierten viele Händler weiterhin die Regelungen.

Insgesamt beschlagnahmten die Behörden 30 Beiwagen-Verkaufsfahrzeuge. Jeder Händler wurde mit einer Geldstrafe von 500 Baht belegt und erhielt eine strenge Verwarnung, nicht erneut in öffentlichen Bereichen zu verkaufen. Nach Angaben der Stadt drohen Wiederholungstätern weitere rechtliche Schritte.



Darüber hinaus nahmen die Beamten vier ausländische Staatsangehörige fest, die beim illegalen Verkauf von Blumen angetroffen wurden – einen Kambodschaner und drei Vietnamesen. Sie wurden für weitere Überprüfungen ihres Aufenthaltsstatus und ihrer Arbeitserlaubnis gemäß thailändischem Recht in Gewahrsam genommen.

Die Stadtverwaltung von Pattaya erneuerte ihre Warnung an Händler, öffentliche Flächen nicht für den Verkauf zu nutzen, und betonte, dass entsprechende Kontrollen künftig täglich fortgesetzt werden. Ziel der anhaltenden Durchsetzungsmaßnahmen ist es, Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen, das Stadtbild zu wahren und sowohl Bewohnern als auch Touristen mehr Komfort zu bieten.



































