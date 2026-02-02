Goldläden in Pattaya und landesweit wegen Preisschwankungen stärker kontrolliert

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Department of Internal Trade (DIT) hat landesweite Inspektionen von Goldgeschäften angeordnet, um die Genauigkeit der Waagen sowie die klare Anzeige der Preise sicherzustellen. Hintergrund sind stark schwankende Goldpreise, die derzeit zu reger Kauf- und Verkaufstätigkeit im ganzen Land, einschließlich Pattaya, führen.

Yanee Srimanee, stellvertretende Generaldirektorin des Department of Internal Trade, erklärte, dass die weltweiten Goldpreise weiterhin sehr volatil seien und zuletzt nachgegeben hätten. Dies habe viele Verbraucher dazu veranlasst, Gold sowohl als Wertanlage als auch zu Spekulationszwecken zu erwerben. Vor diesem Hintergrund wies DIT-Generaldirektor Wittayakorn Maneenet die Abteilung für Maße und Gewichte an, in Zusammenarbeit mit den Handelsämtern der Provinzen die Kontrollen von Goldhändlern zu intensivieren – sowohl bei Barren als auch bei Goldschmuck.







Im Fokus der Inspektionen stehen die Überprüfung digitaler Waagen auf ihre Genauigkeit sowie die Pflicht zur deutlich sichtbaren Preisauszeichnung, um Verbraucher zu schützen und faire Handelspraktiken zu gewährleisten.

Erste Ergebnisse koordinierter Kontrollen durch zentrale und regionale Prüfstellen an 15 Standorten landesweit zeigen, dass sich die meisten Goldgeschäfte an die gesetzlichen Vorgaben halten. Insgesamt wurden 105 Betriebe überprüft. Von 132 kontrollierten digitalen Waagen überschritt jedoch eine Waage in der Provinz Udon Thani die gesetzlich zulässige Fehlergrenze. Gegen den Betreiber wurde umgehend ein Nutzungsverbot ausgesprochen und ein rechtliches Verfahren eingeleitet.

Yanee betonte, dass Betreiber sicherstellen müssten, dass ihre Waagen stets in einwandfreiem Zustand sind und regelmäßig vom Department of Internal Trade zertifiziert werden. Die Nutzung ungenauer oder manipulierter Waagen kann mit bis zu sieben Jahren Haft, einer Geldstrafe von bis zu 280.000 Baht oder beidem geahndet werden. Das Unterlassen einer klaren Preisauszeichnung wird mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht bestraft.

Zugleich riet das Department Verbrauchern in Bangkok, Pattaya und anderen Provinzen, Waagen vor Goldgeschäften sorgfältig zu überprüfen. Zertifizierte Waagen müssen einen offiziellen Prüfaufkleber des Department of Internal Trade tragen. Bei fehlender Preisauszeichnung oder dem Verdacht auf ungenaue Waagen können Beschwerden über die Hotline 1569 oder bei den Handelsämtern der Provinzen eingereicht werden, um einen raschen Verbraucherschutz zu gewährleisten.



































