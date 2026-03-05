Van-Fahrer in Pattaya nach Selbstverbrennung schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein 44-jähriger Van-Fahrer wurde am Nachmittag des 3. März schwer verletzt, nachdem er sich in einem gemieteten Zimmer in Nongprue, Ost-Pattaya, selbst in Brand gesetzt hatte.

Polizeileutnant Chanchai Sanguansaksri, stellvertretender Ermittlungsinspektor der Polizeistation Nongprue, erhielt gegen 13.30 Uhr die Meldung über einen Mann mit schweren Brandverletzungen in einer Reihe einstöckiger Mietzimmer in der Soi Mab Yai Lia 24 im Bezirk Banglamung. Rettungshelfer der Sawang-Boriboon-Stiftung eilten umgehend zum Einsatzort.







Vor Ort fanden die Beamten den verletzten Mann, der später als der 44-jährige Boonlert identifiziert wurde, vor Zimmer Nummer 4 des Gebäudes mit insgesamt zehn Wohneinheiten liegend. Er hatte Verbrennungen an etwa 30 bis 40 Prozent seines Körpers erlitten und zeigte starke Schmerzen. Rettungskräfte leisteten zunächst Erste Hilfe, bevor der Mann dringend zur weiteren Behandlung in das Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht wurde.

Ein Nachbar berichtete, dass der Mann als Fahrer tätig war und Menschen mit Behinderungen transportierte. Zusätzlich habe er Lotterielose verkauft. Kurz vor dem Vorfall sei er sichtlich belastet gewesen und habe über persönliche Beziehungsprobleme gesprochen. Wenig später sei die Situation eskaliert, was zu den selbst zugefügten Verletzungen führte.



Die Polizei führte erste Ermittlungen durch und befragte Zeugen am Tatort. Weitere Befragungen sollen erfolgen, sobald sich der Gesundheitszustand des Verletzten stabilisiert hat.

Die Behörden erinnerten daran, dass emotionale Belastungen und Beziehungsprobleme sehr schwer wiegen können. Unterstützung durch Familie, Freunde oder Fachleute für psychische Gesundheit könne in schwierigen Situationen helfen und tragische Folgen verhindern.



































