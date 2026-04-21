US-Botschaft in Thailand verlangt öffentliche Social-Media-Profile für Visa-Antragsteller

PATTAYA, Thailand – Die US-Botschaft in Bangkok hat angekündigt, dass Antragsteller bestimmter temporärer Visa-Kategorien künftig ihre Social-Media-Konten auf „öffentlich“ einstellen müssen, um Teil des Visumscreenings zu werden.

Laut einer Mitteilung der US-Botschaft Bangkok vom 20. April betrifft die Regel Antragsteller von Studentenvisa (F- und M-Visa), Austauschvisa (J-Visa), Arbeitsvisa einschließlich H-Kategorien sowie Verlobtenvisa der K-Kategorie und weitere temporäre Visaarten.







Antragsteller werden aufgefordert, die Datenschutzeinstellungen aller ihrer Social-Media-Profile so zu ändern, dass Konsularbeamte deren Online-Präsenz im Rahmen der US-Einwanderungsprüfung einsehen können.

Zudem müssen alle Benutzerkonten, Handles und Online-Identifikatoren der letzten fünf Jahre in den Visaanträgen angegeben werden. Die Botschaft warnte, dass das Verschweigen solcher Informationen zu Verzögerungen, Ablehnungen oder zukünftiger Visumineligibilität führen kann.

Die Richtlinie wurde erstmals 2025 für Studenten- und Austauschvisa eingeführt und ab dem 30. März 2026 auf weitere temporäre Visa-Kategorien ausgeweitet.



Die erweiterten Bestimmungen umfassen nun auch A-3-, C-3-Domestic-Worker-Visa, G-5, H-3-Trainee-Visa, H-4-Angehörige von H-3-Inhabern, K-1-, K-2- und K-3-Verlobten- und Ehegattenvisa, Q-Kulturvisa, R-Religionsarbeitsvisa sowie S-, T- und U-Visa.

Die Botschaft betonte, dass unzugängliche Social-Media-Profile zu Verzögerungen führen können, da die erforderlichen Hintergrundprüfungen sonst nicht abgeschlossen werden können. Zudem können öffentlich zugängliche Online-Aktivitäten und Nutzerdaten ebenfalls in die Bewertung einfließen.

Antragsteller können die vollständige Liste der betroffenen Kategorien und weitere Informationen über die offiziellen Visa-Webseiten einsehen.

















































