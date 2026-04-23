Unwettergefahr nach Hitzewelle – Pattaya bereitet sich auf Sommerstürme vor

PATTAYA, Thailand – Einwohner und Touristen in Pattaya werden zur Vorsicht aufgerufen, nachdem das Thai Meteorological Department vor Sommerstürmen in weiten Teilen Oberthailands zwischen dem 23. und 25. April gewarnt hat.

Das Wettersystem soll Gewitter, starke Winde, Blitzeinschläge und örtlich sogar Hagel bringen. Zunächst werden der Norden, Nordosten und Osten betroffen sein, bevor sich die Wetterlage in Richtung Zentralebene ausweitet, einschließlich Bangkok und angrenzender Provinzen.







Auch wenn Pattaya und andere Teile der Provinz Chonburi nicht zu den ersten betroffenen Gebieten gehören, könnten sich die lokalen Wetterbedingungen im weiteren Verlauf deutlich verschlechtern, sobald sich das Sturmsystem ausbreitet. Die Warnung erfolgt nach mehreren Tagen intensiver Hitze, die ideale Voraussetzungen für plötzliche Sommerstürme geschaffen hat.

Behörden raten dazu, während Gewittern offene Flächen zu meiden und sich von großen Bäumen, instabilen Bauwerken sowie Werbetafeln fernzuhalten, die bei starken Winden umstürzen könnten. Strandbesucher und Personen im Freien sollten die Wetterentwicklung aufmerksam verfolgen, insbesondere bei aufziehenden dunklen Wolken und auffrischendem Wind.

Landwirte in den umliegenden Gebieten wurden aufgefordert, ihre Ernten, Obstbäume und Nutztiere vor möglichen Sturmschäden zu schützen. Gleichzeitig wird der Bevölkerung geraten, auf ihre Gesundheit zu achten, da sich Temperaturen und Wetterbedingungen derzeit schnell verändern.

Die instabile Wetterlage folgt auf mehrere Tage extremer Hitze in Pattaya, die trotz zeitweiser Bewölkung und vereinzelter Regenschauer weiterhin zahlreiche Besucher an die Strände lockte.

















































