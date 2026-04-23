Älteres Ehepaar stirbt bei Unfall in Krabi – SUV prallt auf dem Weg ins Krankenhaus gegen Strommast

KRABI, Thailand – Ein älteres Ehepaar ist ums Leben gekommen, nachdem ihr SUV in der Provinz Krabi gegen einen Hochspannungsmast geprallt war. Das Paar war auf dem Weg von Phuket zu einem Krankenhaustermin in Hat Yai.

Die Polizei im Bezirk Khlong Thom wurde am 22. April gegen 9 Uhr zu dem Unfall nahe der Khlong Thom Rat Rangsan School gerufen. Einsatzkräfte fanden vor Ort einen Toyota Fortuner mit grünen Kennzeichen, der von der Straße abgekommen war und mit hoher Wucht gegen einen Strommast gefahren war, der durch den Aufprall in zwei Teile zerbrach.







Im Fahrzeug entdeckten Rettungskräfte einen 79-jährigen Mann mit schweren Verletzungen sowie eine 69-jährige Frau, die bewusstlos war. Beide mussten aus dem Wrack befreit werden, bevor sie umgehend in ein Krankenhaus im Bezirk Khlong Thom gebracht wurden.

Trotz intensiver Bemühungen von Ärzten und Pflegepersonal konnten die beiden nicht gerettet werden und erlagen später ihren Verletzungen.

Ermittler bestätigten, dass es sich bei den Opfern um ein Ehepaar handelte, das sich auf dem Weg zu einem medizinischen Termin in Hat Yai befand, als sich der Unfall ereignete.

Die Behörden versuchen derzeit, Angehörige zu kontaktieren, damit die Leichen für religiöse Zeremonien übergeben werden können.

















































