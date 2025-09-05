Touristen in Pattaya vor Enttäuschung gewarnt – Baht bleibt stark

PATTAYA, Thailand – Besucher, die auf einen schwächeren thailändischen Baht gehofft hatten, um ihr Urlaubsbudget zu strecken, müssen ihre Pläne möglicherweise überdenken. Laut Krungthai GLOBAL MARKETS eröffnete der Baht am Mittwochmorgen (4. September) bei 32,28 pro US-Dollar, etwas stärker als der Schlusskurs vom Vortag bei 32,37. Analysten gehen davon aus, dass die Währung in den nächsten 24 Stunden im Bereich von 32,10–32,45 stabil bleibt.



Die Stärke des Baht fällt mit einem schwächeren US-Dollar zusammen, der unter fallenden Anleiherenditen und wachsenden Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 18. September leidet. Dies hat auch die Goldpreise auf neue Rekordhöhen getrieben und erhöht den Kostendruck für ausländische Besucher zusätzlich.

Ökonomen weisen darauf hin, dass der Baht trotz kurzfristiger Schwankungen robust bleibt. Touristen in Pattaya, die große Ausgaben oder Überweisungen aufschieben in der Hoffnung auf eine schwächere Währung, könnten enttäuscht werden. „Darauf zu warten, dass der Baht schwächer wird, ist in dieser Saison möglicherweise keine erfolgreiche Strategie“, kommentierte ein Händler aus Bangkok.



Marktbeobachter werden in dieser Woche genau auf US-Wirtschaftsdaten achten, darunter Berichte über den privaten Arbeitsmarkt und den Dienstleistungssektor, die die Anlegerstimmung beeinflussen könnten. Für den Moment deutet der Seitwärtstrend des Baht jedoch darauf hin, dass Touristen in Pattaya ihre Ausgaben unter der Annahme planen sollten, dass die starke Währung bleibt.



































