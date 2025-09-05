Schnelle Rettung am Jomtien Beach vereint verlorenes Kind mit Familie

PATTAYA, Thailand – Beamte in Pattaya reagierten schnell, nachdem ein Bericht über ein verlorenes Kind in der Nähe von Soi 14/1 am Jomtien Beach eingegangen war. Stadtbeamte und die örtliche Polizei begannen sofort mit der Suche und konnten das Kind kurze Zeit später in der Nähe des The Now Hotels finden. Dank des raschen Eingreifens wurde das kleine Kind sicher in die Arme seiner besorgten Eltern zurückgebracht.



Die Behörden erinnern alle Familien daran, am Strand besonders wachsam zu sein, Kinder stets im Auge zu behalten und wichtige Notrufnummern wie die Pattaya City Hotline 1337 parat zu haben. Das Anbringen des Namens und der Kontaktdaten der Eltern an Kleidung oder Accessoires der Kinder kann ebenfalls die Sicherheit erhöhen. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Aufmerksamkeit und schnellem Handeln der Gemeinschaft, um Kinder in öffentlichen Bereichen zu schützen.



































