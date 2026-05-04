Thailands Notenbank sieht Zinssenkungen als Puffer: Kriegsrisiken und Fed-Spaltung verunsichern Märkte

PATTAYA, Thailand – Ein hochrangiger Vertreter der Bank of Thailand (BOT) erklärte, dass sich Thailand derzeit in einer vergleichsweise günstigen Position befinde, da die Lockerung der Geldpolitik Spielraum biete, um die Wirtschaft angesichts globaler geopolitischer Risiken zu stützen. Gleichzeitig verwies er auf zunehmende Unsicherheiten innerhalb der US-Notenbank.

Don Nakornthab, stellvertretender Gouverneur der geldpolitischen Abteilung und Sekretär des geldpolitischen Ausschusses, bezeichnete die vergangene Woche in einem Beitrag in sozialen Medien als ein „Zentralbank-Feuerwerk“, da mehrere bedeutende Notenbanken – darunter jene aus Thailand, den USA, Japan, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich – nahezu zeitgleich geldpolitische Sitzungen abhielten.





Er stellte fest, dass sowohl Thailands geldpolitischer Ausschuss als auch mehrere große Zentralbanken ihre Zinssätze unverändert ließen. Dabei hob er Unterschiede in den Entscheidungsprozessen hervor, insbesondere zwischen der einstimmigen Entscheidung in Thailand und der gespaltenen Haltung der US-Notenbank.

Laut Don zeigte die jüngste Sitzung der Federal Reserve deutliche interne Meinungsverschiedenheiten mit einer Abstimmung von 8 zu 4 – der größten Differenz seit den frühen 1990er-Jahren. Während die Mehrheit für eine Beibehaltung der Zinsen stimmte, gingen die Ansichten über den zukünftigen Kurs auseinander, insbesondere hinsichtlich möglicher Zinssenkungen.

Nur eine abweichende Stimme sprach sich für eine sofortige Zinssenkung aus, während andere Mitglieder Formulierungen zu künftigen Lockerungen ablehnten, da sie befürchten, dass die Inflation in den USA hartnäckig bleibt und sich nach einem Anstieg nur langsam abschwächt.

Die Markterwartungen haben sich inzwischen deutlich verändert: Investoren prüfen nun, ob es in diesem Jahr überhaupt zu Zinssenkungen in den USA kommen wird, nachdem zuvor noch zwei Schritte erwartet worden waren.

Don betonte zudem, dass Thailand vom Timing profitiert haben könnte. Wären geopolitische Spannungen – insbesondere Konflikte zwischen großen Weltmächten – früher eskaliert, hätte die jüngste Zinssenkung möglicherweise nicht stattgefunden.

Er fügte hinzu, dass sich die Inflationsprognosen Thailands für 2026 und 2027 wieder innerhalb des Zielkorridors bewegen, gestützt durch höhere Energiepreise. Dies verschaffe der Geldpolitik zusätzlichen Spielraum, um externe Schocks abzufedern.





Mit Blick auf die USA verwies er auf zunehmende Spekulationen über einen Führungswechsel innerhalb der Federal Reserve sowie mögliche Änderungen in der geldpolitischen Ausrichtung. Auch institutionelle Faktoren, darunter Übergangsregelungen in der Führung und laufende Untersuchungen, könnten den inneren Zusammenhalt der Notenbank beeinflussen.

Analysten sehen die jüngsten abweichenden Stimmen innerhalb der Fed als Hinweis auf zugrunde liegende Spannungen, insbesondere vor dem Hintergrund eines möglichen Führungswechsels.

Abschließend erklärte Don, dass Thailand derzeit von relativ unterstützenden geldpolitischen Bedingungen profitiere. Dennoch bleibe die globale finanzielle Unsicherheit – geprägt von geopolitischen Risiken, Inflationsdynamiken und Veränderungen in der Führung von Zentralbanken – ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung.

















































