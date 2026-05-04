Ärzte warnen: Alkohol, Schlafmangel und Sex können versteckte Gesundheitsrisiken auslösen

HANOI, Vietnam – Mediziner warnen davor, dass die Kombination aus starkem Alkoholkonsum, Schlafmangel und sexueller Aktivität zu einer Reihe ernsthafter und oft unterschätzter Gesundheitsrisiken führen kann, darunter Herz-Kreislauf-Komplikationen und neurologische Notfälle.

Dr. Pham Minh Ngoc, stellvertretende Direktorin des Zentrums für Sexualmedizin in Hanoi, erklärte, dass Alkohol zur Steigerung des sexuellen Verlangens häufig das Gegenteil bewirkt, wenn er in größeren Mengen konsumiert wird.

Bei Männern kann Alkohol die Signalübertragung zwischen Gehirn und Körper beeinträchtigen, was zu Erektionsstörungen oder Problemen bei der Ejakulation führen kann. Bei Frauen kann er die Empfindlichkeit verringern, vaginale Trockenheit verursachen und den Orgasmus erschweren.





Zudem hob sie die Auswirkungen von Schlafmangel hervor. Gestörte Schlafzyklen beeinträchtigen die sexuelle Gesundheit erheblich, da der Körper während des Schlafs Testosteron produziert – ein Hormon, das eng mit Libido und Energie verbunden ist. Häufiger Schlafentzug, etwa durch nächtliche Aktivitäten, kann daher zu Erschöpfung und vermindertem sexuellen Verlangen führen.

Ein weiteres Risiko ist die geringere Nutzung von Schutzmaßnahmen unter Alkoholeinfluss. In diesem Zustand steigt die Wahrscheinlichkeit impulsiven Verhaltens, einschließlich ungeschützten Geschlechtsverkehrs, wodurch das Risiko ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Infektionen zunimmt.

Ärzte warnen zudem, dass sexuelle Aktivität bei körperlicher Erschöpfung und Alkoholeinfluss in seltenen Fällen zu schweren Komplikationen führen kann.

Zu den gravierendsten Risiken zählt ein Schlaganfall, insbesondere bei Personen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, erhöhtem Cholesterinspiegel oder Gefäßanomalien. Körperliche Anstrengung während des Geschlechtsverkehrs kann zu plötzlichen Anstiegen von Herzfrequenz und Blutdruck führen. In Kombination mit den Auswirkungen von Alkohol auf die Blutgefäße kann dies das Risiko einer Hirnblutung oder eines Schlaganfalls erhöhen. Warnzeichen sind plötzliche starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Schwäche oder Bewusstlosigkeit.

Auch das Risiko eines akuten Herzinfarkts steigt, insbesondere bei älteren Männern oder Personen mit koronarer Herzkrankheit. Körperliche Belastung nach Reisen, schweren Mahlzeiten oder Alkoholkonsum kann das Herz überfordern und zu Brustschmerzen, Atemnot, kaltem Schweiß und im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Herzstillstand führen.

Bei Frauen warnen Fachleute zudem vor möglichen gynäkologischen Verletzungen, darunter tiefe vaginale Risse. Diese können auftreten, wenn Alkohol oder Müdigkeit die natürliche Lubrikation und Koordination beeinträchtigen. In schweren Fällen kann es zu starken Blutungen und einem Schockrisiko kommen.





Ärzte empfehlen einen ausgewogenen Lebensstil und raten dazu, auf die Signale des Körpers zu achten. Auf sexuelle Aktivität sollte verzichtet werden, wenn man stark erschöpft ist, unmittelbar nach Reisen oder nach erheblichem Alkoholkonsum, da der Körper in solchen Situationen nicht optimal belastbar ist.

Empfohlen werden ausreichende Erholung, ein angemessenes Maß an Erregung und Komfort sowie eine moderate Intensität. Warnsymptome wie Brustschmerzen, Schwindel oder Atemnot sollten zum sofortigen Abbruch und zur medizinischen Abklärung führen.

Zudem betonen Experten die Bedeutung von Kondomen als wichtigen Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen und ungewollten Schwangerschaften, insbesondere bei nicht festen Partnerschaften.

















































