Thailand erwägt Visakürzungen und verpflichtende Krankenversicherung

PATTAYA, Thailand – Umfangreiche regulatorische Änderungen könnten bald auf Expats und Touristen in Thailand zukommen, da die Regierung zwei bedeutende Vorschläge prüft, die Reisen und langfristige Aufenthalte im Königreich grundlegend verändern könnten: eine Einschränkung der visafreien Einreise sowie die Einführung einer verpflichtenden Krankenversicherung.

Rücknahme der 60-Tage-visafreien Einreise

Nur wenige Monate nach der Ausweitung der visafreien Regelung prüft das Ministerium für Tourismus und Sport eine mögliche Reduzierung. Demnach könnte die Zahl der Länder mit visafreiem Zugang von derzeit 93 auf etwa 57 gesenkt werden – eine Rückkehr zu einer früheren Regelung.

Hintergrund dieser möglichen Kehrtwende ist ein Strategiewechsel:

Zum einen soll der Fokus stärker auf zahlungskräftige Besucher und Langzeitaufenthalte gelegt werden, die einen größeren wirtschaftlichen Beitrag leisten. Zum anderen erhoffen sich die Behörden eine Entlastung der Infrastruktur und eine bessere Steuerung der Besucherströme, insbesondere an Einwanderungskontrollen.

Der Vorschlag befindet sich derzeit in Ausarbeitung und soll in den kommenden Wochen dem Kabinett zur Entscheidung vorgelegt werden.





Verpflichtende Krankenversicherung für alle Besucher in Prüfung

Parallel dazu treibt das Gesundheitsministerium Pläne für eine obligatorische Krankenversicherung für alle ausländischen Besucher voran – unabhängig davon, ob sie als Touristen, Arbeitnehmer oder Kurzzeit-Ruheständler einreisen.

Hauptgrund ist die wachsende Belastung durch unbezahlte Krankenhausrechnungen ausländischer Patienten in staatlichen Einrichtungen. Über Jahre hinweg hat der Staat Kosten in Millionenhöhe übernommen – eine Situation, die nach Ansicht der Behörden nicht länger tragbar ist.

Auswirkungen auf Expats und Touristen

Reisende könnten künftig verpflichtet sein, bei der Einreise einen gültigen Krankenversicherungsschutz nachzuweisen. Gleichzeitig arbeitet das Ministerium mit Aufsichtsbehörden daran, standardisierte und bezahlbare Versicherungsmodelle mit angemessenen Deckungssummen festzulegen.

Für bereits im Land lebende Ausländer könnten strengere Bedingungen gelten, insbesondere bei der Verlängerung von Visa. Langzeitaufenthalter müssten möglicherweise eine gültige lokale oder internationale Krankenversicherung nachweisen.





Ausblick für die Expat-Community

Für Städte wie Pattaya, die stark von einer Mischung aus Rentnern, digitalen Nomaden und saisonalen Touristen leben, sorgen die möglichen Änderungen bereits für Diskussionen. Sollten beide Vorschläge vom Kabinett angenommen werden, müssten Reisende ihre Aufenthalte künftig sorgfältiger planen und sicherstellen, dass sie über das passende Visum und ausreichenden Versicherungsschutz verfügen.

Das Team der Victor Law Firm will die Entwicklungen weiter beobachten und zeitnah über offizielle Entscheidungen informieren.

















































