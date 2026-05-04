Pattaya-Polizist nach Rettung eines im Motorraum eingeklemmten Kätzchens gelobt

PATTAYA, Thailand – Ein Polizeibeamter aus Pattaya wird in den sozialen Medien vielfach gelobt, nachdem er ein Kätzchen aus dem Motorraum eines Fahrzeugs gerettet hat – ein Moment der Menschlichkeit jenseits des regulären Dienstes.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 2. Mai auf der Jomtien Second Road, als die 42-jährige Thanitta Boriboon ihr Fahrzeug anhielt, nachdem sie während der Fahrt zum Abendessen mit einer Freundin anhaltendes Miauen aus dem vorderen Bereich ihres Autos gehört hatte.





Besorgt öffnete sie die Motorhaube, konnte das Tier jedoch weder lokalisieren noch sicher befreien. In diesem Moment kam Polizeikorporal Pongpat Thakamin von der Polizeistation Pattaya auf einer Streifenfahrt mit dem Motorrad vorbei. Als er das am Straßenrand stehende Fahrzeug mit geöffneter Motorhaube bemerkte, hielt er sofort an, um Hilfe anzubieten.

Bei der Überprüfung entdeckte er ein Kätzchen, das sich unter dem Fahrzeug und im Motorraum verfangen hatte. Nach einer kurzen Einschätzung der Situation bat er die Fahrerin, das Fahrzeug vorsichtig umzusetzen, bevor er das Tier behutsam befreite.

Das Kätzchen konnte unverletzt gerettet werden, und auch sonst wurde niemand verletzt. Thanitta zeigte sich dankbar und filmte die Rettungsaktion, die sie später in sozialen Medien veröffentlichte. Das Video verbreitete sich schnell und löste zahlreiche positive Reaktionen aus, die den Einsatz und die Hilfsbereitschaft des Beamten würdigten.

Polizeikorporal Pongpat erklärte später, dass er sich zum Zeitpunkt des Vorfalls eigentlich nicht im Dienst befand, aber instinktiv angehalten habe, als er eine mögliche Notsituation erkannte. „Ich bin froh, dass ich sowohl dem Kätzchen als auch der Besitzerin helfen konnte“, sagte er und betonte, dass die Unterstützung der Öffentlichkeit ein zentraler Bestandteil seiner Aufgabe sei.

Der Vorfall wird als positives Beispiel für die Arbeit der Polizei in Pattaya gesehen und stärkt das Vertrauen der Bevölkerung, indem er die menschliche Seite der Strafverfolgung im Alltag hervorhebt.

















































