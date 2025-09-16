Thailändische Regierung soll eingreifen: Starker Baht bedroht Exporte und Tourismus in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die rasche Aufwertung des thailändischen Baht sorgt zunehmend für Unruhe bei Ökonomen, Unternehmen und Tourismusbetreibern. Experten fordern ein schnelles Eingreifen der Regierung, um langfristige Schäden für die Wirtschaft zu verhindern.

Laut Krungthai GLOBAL MARKETS eröffnete der Baht am 15. September bei 31,75 pro US-Dollar und bewegte sich seit letzter Woche in einer engen Spanne von 31,70 bis 31,79. Analysten erwarten für diese Woche eine Schwankungsbreite zwischen 31,35 und 32,10, während die Märkte mit Spannung auf die FOMC-Sitzung der US-Notenbank am 18. September blicken.





Die deutliche Aufwertung, ausgelöst durch kurzfristige Kapitalzuflüsse und einen schwächeren US-Dollar, weckt Sorgen um mögliche Rückgänge bei den Exporten im vierten Quartal. „Wenn der Baht weiter an Stärke gewinnt, könnten exportorientierte Branchen unter Druck geraten, was sich auf die gesamte Wirtschaft auswirken wird“, so Marktanalysten.

Besonders gefährdet ist auch die Tourismusindustrie – allen voran in Pattaya. Langfristige ausländische Besucher reagieren zunehmend sensibel auf Wechselkursveränderungen. Ein starker Baht schmälert ihre Kaufkraft, was sich negativ auf Hotelbuchungen, Restaurantumsätze und Freizeitausgaben auswirken könnte. Pattaya, das sowohl auf Kurzzeitgäste als auch auf Langzeitaufenthalte angewiesen ist, steht damit vor einem möglichen Rückgang bei Besucherzahlen und Einnahmen.







Krungthai Global Markets verweist zudem auf internationalen Druck, etwa mögliche Zinssenkungen in den USA sowie Unsicherheiten in Frankreich und Japan, die die Volatilität des Baht zusätzlich verstärken könnten. Ohne rechtzeitige fiskal- und geldpolitische Maßnahmen drohe die starke Aufwertung sowohl den Exportsektor als auch den Tourismus zu destabilisieren.

Ökonomen drängen daher auf entschlossenes Handeln der Regierung. Dazu zählen strategische Staatsausgaben, gezielte Konjunkturprogramme und Anpassungen der Zinspolitik. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte zu sichern, den tourismusabhängigen Regionen wie Pattaya Stabilität zu geben und eine konjunkturelle Abschwächung abzufedern.



„Ohne staatliches Eingreifen könnte ein dauerhaft starker Baht die Vorteile zerstören, die Thailand im Tourismus und im Handel aufgebaut hat“, warnte ein Wirtschaftsexperte. „Nur mit Intervention lässt sich das Gleichgewicht der Wirtschaft wahren und die Existenzgrundlagen in stark vom Tourismus abhängigen Provinzen schützen.“

Da Thailands Wirtschaft eng mit Exporten und Tourismus verknüpft ist, verfolgen Hotels, Restaurants und kleine Unternehmen in Pattaya die Entwicklung mit Sorge – und hoffen auf politische Maßnahmen, die Touristenströme sichern und die Auswirkungen der Währungsschwankungen abmildern.



































