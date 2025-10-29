Thailändische Regierung bestätigt: Kein Verbot öffentlicher Aktivitäten – Bürger dürfen Veranstaltungen weiterhin durchführen

PATTAYA, Thailand – Vizepremierminister Bovornsak Uwanno stellte am Dienstag (28. Oktober) klar, dass die Regierung keine öffentlichen Veranstaltungen untersagt habe. Zuvor hatten sich in sozialen Medien Missverständnisse über mögliche Einschränkungen während der laufenden Zeremonialperiode verbreitet.







In einem Gespräch mit Reportern betonte Bovornsak, die Bürger seien frei, angemessene Aktivitäten abzuhalten, solange diese in respektvoller Weise stattfinden. „Die Regierung hat nichts verboten. Anderslautende Interpretationen sind falsch“, sagte er. „Wir beabsichtigen nicht, das tägliche Leben oder den Geschäftsbetrieb zu stören – das wäre nicht wünschenswert.“

Trotz dieser Klarstellung berichteten einige Bürger, dass örtliche Behörden in bestimmten Provinzen und Gemeinden eigenständig Veranstaltungen abgesagt hätten. Mehrere Nutzer sozialer Medien forderten daher eine einheitliche Richtlinie seitens der Zentralregierung, um widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Ihrer Ansicht nach sollte lokales Ermessen nicht über klare landesweite Vorgaben gestellt werden.





Die Erklärung des Vizepremierministers soll die Öffentlichkeit und Unternehmer beruhigen und verdeutlichen, dass Aktivitäten weiterhin stattfinden können – vorausgesetzt, sie werden in angemessener und respektvoller Form durchgeführt.



































