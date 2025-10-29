Nachtlokale in Pattaya passen ihren Betrieb an, um Ihrer Majestät Tribut zu zollen

PATTAYA, Thailand – Beliebte Nachtlokale in Pattaya, einem wichtigen Touristenzentrum in der Provinz Chonburi, haben ihren Betrieb angepasst, um nach dem Ableben Ihrer Majestät der Königin in würdiger Weise Tribut zu zollen. Die Betreiber sorgen dafür, dass alle Aktivitäten respektvoll bleiben, während Gäste weiterhin willkommen sind.

Im bekannten Veranstaltungsort Hollywood Pattaya sind Beileidsbotschaften gut sichtbar am Eingang angebracht:

„Wir zollen Ihrer Majestät unseren demütigen Tribut mit tief empfundener Dankbarkeit. Das Management und die Mitarbeiter von Hollywood Pattaya gedenken Ihrer grenzenlosen Güte.“

Das Personal trägt schwarze Kleidung und hält vor jeder Schicht eine Schweigeminute ab, begleitet von der täglichen Darbietung der Königshymne.







Manager Damrongkiat Phinitkan erklärte, dass der Betrieb angepasst wurde: Das Personal trägt ausschließlich schwarze oder weiße Kleidung, und auch Gäste werden gebeten, sich dezent zu kleiden. Die Musiklautstärke wurde von 100 auf 60 Prozent reduziert, und regelmäßige Unterhaltungsveranstaltungen wie Wettbewerbe oder Shows wurden ausgesetzt. Stattdessen gibt es nur noch Live-Musik. Auf den LED-Bildschirmen des Lokals werden nun Porträts Ihrer Majestät gezeigt, anstelle von Veranstaltungsankündigungen – ein stiller Tribut für die 30-tägige Trauerperiode gemäß den Regierungsrichtlinien.





Auch im Tha Siam Pattaya tragen Mitarbeiter Schwarz oder Weiß und halten täglich eine Schweigeminute mit der Königshymne ab. Manager Manas Sakhamchan betonte, dass das Haus besonderen Wert auf eine angemessene Form der Ehrung lege und lebhafte Aktivitäten bewusst zurückfahre, um die landesweite Trauerstimmung zu respektieren.

Insgesamt herrscht in Pattayas Touristengebieten eine ruhige und geordnete Atmosphäre. Zahlreiche Unternehmen und Unterhaltungsbetriebe zeigen gemeinsam ihren Respekt – ein Ausdruck der Loyalität und Dankbarkeit des thailändischen Volkes für die unermessliche Güte Ihrer Majestät.



































