Thailand warnt vor Regen am 8. Februar – Wähler sollen vorbereitet sein

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt (TMD) hat Wählerinnen und Wähler dazu aufgerufen, sich am 8. Februar auf Regen einzustellen, wenn sie zu den Wahllokalen unterwegs sind. In mehreren Landesteilen wird mit Niederschlägen gerechnet, darunter in den Zentral- und Ostregionen, im Süden sowie in Bangkok und den angrenzenden Provinzen.







Nach Angaben des TMD stehen die Wetterbedingungen im Zusammenhang mit einem mäßigen bis starken Hochdrucksystem beziehungsweise einer Kaltluftmasse, die aus China südwärts nach Thailand zieht. Dieses System dürfte zunächst Gewitter bringen, gefolgt von kühleren Temperaturen und teils stärkeren Winden.

Die Behörden empfehlen den Wählern, ihre Anreise entsprechend zu planen und zusätzliche Zeit einzuplanen, um wetterbedingte Verzögerungen zu vermeiden. (NNT)



































