Pattaya-Polizei befragt Sicherheitskräfte nach viralem Vorfall mit verletztem Touristen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya hat vier Sicherheitskräfte eines Bierbars zur Befragung vorgeladen, nachdem ein in sozialen Medien verbreitetes Video eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einem ausländischen Touristen zeigt. Der Vorfall hat breite öffentliche Besorgnis über die Sicherheit und das Image Pattayas als Tourismusdestination ausgelöst.

Die Auseinandersetzung ereignete sich vor der Secret Garden Bar in der Pattaya Soi 6. Auf den in sozialen Netzwerken kursierenden Aufnahmen ist zu sehen, wie mehrere Sicherheitskräfte in eine körperliche Konfrontation mit einem Touristen verwickelt sind, der später als verletzt bestätigt wurde.







Am 3. Februar um 10.40 Uhr erstattete der 31-jährige US-Amerikaner Marcus Ali Turner Anzeige bei den Ermittlern der Polizeistation Pattaya City. Er gab an, die Bar am 2. Februar gegen 18.00 Uhr besucht zu haben. Gegen 19.00 Uhr sei es zu einem verbalen Streit mit dem Sicherheitspersonal gekommen. Nach seinen Angaben hätten ihn anschließend etwa fünf Wachleute angegriffen und mehrfach gegen Gesicht und Körper geschlagen und getreten. Er kündigte an, rechtlich gegen die Beteiligten vorzugehen.

Am selben Nachmittag gegen 15.30 Uhr luden Ermittler vier Sicherheitskräfte der Bar zur Befragung und Überprüfung ihrer Personalien vor. Es handelt sich um Thanwa alias „Suea“ (30), Khwanchai alias „Kwan“ (43), Kanokchai alias „JJ“ (22) und Watchara (38). Begleitet wurden sie von Techawit (49), dem Sicherheitschef des Lokals, nachdem das Video öffentlich geworden war.



Einer der im Video zu sehenden Wachleute, Thanwa, erklärte gegenüber Medien, der Vorfall habe mit einem Streit über eine unbezahlte Rechnung begonnen. Der Tourist habe versucht, die Bar ohne Bezahlung zu verlassen und sei aggressiv geworden, als die Sicherheitskräfte eingriffen, um ihn zurückzuhalten und die Angelegenheit zu klären. Daraus habe sich die im Video festgehaltene Rangelei entwickelt.

Er räumte ein, dass die verbreiteten Aufnahmen zu Missverständnissen geführt und dem Ansehen des Lokals sowie dem Tourismus in Pattaya geschadet haben könnten. Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen andauern. Dabei werden weitere Zeugenaussagen eingeholt und das Videomaterial ausgewertet.



































