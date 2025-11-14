Thailand zählt über 27 Millionen ausländische Touristen 2025 – Malaysia an der Spitze

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Ministerium für Tourismus und Sport meldet, dass vom 1. Januar bis 9. November 2025 über 27,5 Millionen ausländische Touristen das Land besucht haben, wodurch Einnahmen von rund 1,28 Billionen Baht generiert wurden. Dies entspricht einem Rückgang von 7,14 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.



Die fünf wichtigsten Herkunftsländer der Besucher waren: Malaysia – 3.971.783, China – 3.870.078, Indien – 2.056.933, Russland – 1.478.167, Südkorea – 1.308.510.

Tourismus-Generalsekretärin Natreeya Taweewong berichtete, dass in der vergangenen Woche (3.–9. November) sowohl Kurzstrecken- als auch Langstreckenreisen zunahmen, mit insgesamt 698.389 Touristen, ein Plus von 8,42 % gegenüber der Vorwoche und durchschnittlich fast 100.000 Ankünften pro Tag.







Malaysia, China und Indien führen weiterhin die Kurzstreckenmärkte an, während Europa und die USA bei den Langstreckenankünften starkes Wachstum zeigten. Die von der Regierung eingeführten Erleichterungen für Reisende, darunter Visafreiheiten und erhöhte Flugkapazitäten, sollen stabile Touristenzahlen auch in den kommenden Wochen sichern, während Thailand in die Hochsaison eintritt.



































