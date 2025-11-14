Thailand erlaubt Alkoholkonsum am Nachmittag und spätabends – Verkauf nach Mitternacht weiter verboten

PATTAYA, Thailand – Der thailändische Alcohol Control Committee hat neue Maßnahmen verabschiedet, die es Gästen erlauben, in Restaurants von 14 bis 17 Uhr sowie erneut bis 1 Uhr nachts zu sitzen und Alkohol zu konsumieren. Der Verkauf alkoholischer Getränke bleibt jedoch weiterhin strikt nach Mitternacht untersagt. Das Pilotprojekt soll Anfang Dezember starten und über sechs Monate laufen.



Gesundheitsminister Dr. Phatana Phromphat betonte, dass die Entscheidung einen Ausgleich zwischen gesundheitlichen Aspekten sowie wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren schaffen solle, insbesondere zur Unterstützung der Tourismusbranche und lokaler Betriebe. Provinzkomitees unter Leitung der Gouverneure sollen die Auswirkungen genau überwachen und über mögliche positive oder negative Entwicklungen berichten.







Gäste dürfen nach dem Verkaufsstopp um Mitternacht noch bis zu einer Stunde sitzen bleiben, jedoch ohne Ausschank von Alkohol. Parallel dazu überarbeitet das Innenministerium die entsprechenden Gesetze, um sie an die neuen Regelungen anzupassen. Behörden wiesen darauf hin, dass die meisten alkoholbedingten Unfälle nach Mitternacht auftreten, weshalb eine besonders sorgfältige Beobachtung vorgesehen ist. Zudem wird innerhalb von 15 Tagen öffentliches Feedback eingeholt, bevor die Maßnahmen offiziell umgesetzt werden.



































