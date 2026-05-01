Thailand verschärft Vorgehen gegen Nominee-Strukturen: Wendepunkt für ausländische Investitionen

PATTAYA, Thailand – Thailand tritt in eine neue Phase der Regulierung ausländischer Geschäftsaktivitäten ein. Mit der DBD-Verordnung Nr. 1/2569 sowie einer am 29. April unterzeichneten multiinstitutionellen Durchsetzungsvereinbarung signalisiert das Land einen klaren Übergang von geduldeter Praxis zu koordinierter Strafverfolgung. Für ausländische Investoren, insbesondere in Pattaya und im Eastern Economic Corridor (EEC), markiert dies einen strukturellen Wendepunkt.





(Bold) Von der Grauzone zur direkten Haftung

Über viele Jahre hinweg bewegten sich Nominee-Strukturen in einer rechtlichen Grauzone. Obwohl nach thailändischem Recht grundsätzlich verboten, wurde die Durchsetzung uneinheitlich gehandhabt, und zahlreiche Investoren nutzten Strukturen, die über Vermittler oder Berater eingerichtet wurden.

Diese Situation hat sich nun geändert. Die DBD-Verordnung Nr. 1/2569 führt eine formelle Erklärungspflicht bei Unternehmensgründungen und -änderungen ein. Direktoren und Anteilseigner müssen bestätigen, dass alle Gesellschafter echte Investoren sind, das Kapital ordnungsgemäß eingebracht wurde und keine Nominee-Vereinbarungen bestehen.

Damit werden solche Strukturen von einer Interpretationsfrage zu einem direkten rechtlichen Haftungsrisiko. Entscheidend ist nicht mehr nur die Struktur selbst, sondern die offizielle Erklärung gegenüber den Behörden.

(Bold) Wachsende Unsicherheit unter Investoren

Vor Ort in Pattaya ist bereits eine zunehmende Verunsicherung spürbar. Ausländische Investoren stellen nicht mehr nur Fragen zur Strukturierung, sondern zur grundsätzlichen Rechtmäßigkeit bestehender Konstruktionen. In den vergangenen Wochen ist die Nachfrage nach rechtlicher Beratung deutlich gestiegen, insbesondere von langjährigen Geschäftsinhabern und Residenten.

Häufige Fragen betreffen die Rechtssicherheit bestehender Strukturen, den Schutz von Vermögenswerten sowie mögliche Konsequenzen bei behördlichen Ermittlungen. Dies deutet auf einen klaren Wandel von Routine zu Unsicherheit hin.

(Bold) Immobilienstrukturen unter Beobachtung

Nominee-Konstruktionen betreffen nicht nur Unternehmensbeteiligungen, sondern auch Immobilienmodelle, insbesondere im Zusammenhang mit Eigentum an Eigentumswohnungen über Firmenstrukturen zur Umgehung von Ausländerbeschränkungen. Diese Modelle geraten zunehmend unter Beobachtung. Die Risiken betreffen damit nicht nur die Unternehmenskonformität, sondern auch die rechtliche Stabilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte.





(Bold) EEC und großflächige Landtransaktionen

Im Eastern Economic Corridor entstehen zusätzliche Fragen im Zusammenhang mit großflächigen Landkäufen, teilweise im Umfang von mehreren hundert bis über tausend Rai. Dabei stehen komplexe oder intransparente Eigentumsstrukturen im Fokus. Entscheidend ist dabei nicht die ausländische Investition selbst, sondern die Einhaltung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen.

(Bold) Durchsetzung ohne ausreichende Alternativen?

Die Vereinbarung vom 29. April zwischen 21 Behörden markiert eine neue Phase koordinierter Durchsetzung. Gleichzeitig bleibt offen, ob ausreichende legale Alternativen für Investoren existieren.

Während nicht-konforme Strukturen zunehmend aufgelöst werden, sind klare und praktikable Modelle für langfristige Eigentums- und Investitionssicherheit bislang nur begrenzt verfügbar. Dadurch entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Regulierung und praktikabler Umsetzung.



(Bold) Ausblick

Der verstärkte regulatorische Kurs Thailands ist nachvollziehbar und zielt auf mehr Transparenz und Rechtssicherheit ab. Gleichzeitig wird entscheidend sein, ob parallel dazu klare und zugängliche rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Nur wenn Durchsetzung und praktikable Alternativen im Gleichgewicht stehen, kann Thailand seine Position als stabiler und wettbewerbsfähiger Investitionsstandort langfristig sichern.

















































