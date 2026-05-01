Pattaya Police zerschlagen Romance-Scam-Netzwerk mit Verbindungen zu nigerianischer Betrugsstruktur

PATTAYA, Thailand – Die Touristenpolizei in Pattaya hat gemeinsam mit Ermittlern der Region 2 vier Verdächtige im Rahmen einer Razzia gegen ein internationales Romance-Scam-Netzwerk festgenommen, das über sogenannte Strohmann-Konten sowie Bargeldabhebungen operierte und mit kriminellen Strukturen im Ausland verbunden sein soll.

Die Festnahmen erfolgten am späten Abend des 28. April in einem Hotel im Zentrum von Pattaya. Unter den Festgenommenen befinden sich eine thailändische Frau sowie drei nigerianische Staatsangehörige. Die Polizei stellte zwölf Mobiltelefone und zwölf Bankbücher als Beweismittel sicher.





Die thailändische Verdächtige, identifiziert als Patcharin (41), soll nach eigenen Angaben Bankkonten für die Gruppe beschafft haben. Dafür erhielt sie laut Ermittlern rund 2.000 Baht pro Konto. Zusätzlich war sie an Bargeldabhebungen und Überweisungen beteiligt und verdiente dabei eine Provision von etwa 10 Prozent, was in Einzelfällen bis zu 30.000 Baht pro Tag ausmachte.

Nach Angaben der Polizei agierte die Gruppe als Teil eines größeren Romance-Scam-Netzwerks, bei dem Opfer durch fingierte Online-Beziehungen zur Überweisung von Geld gebracht werden.

Die Ermittler erklärten, dass die Gelder nach der Einzahlung auf Strohmann-Konten schnell abgehoben oder weitergeleitet wurden, bevor sie an Hauptakteure in Nigeria transferiert und dort mutmaßlich gewaschen wurden. Die Behörden gehen von einer transnationalen kriminellen Struktur mit Mitgliedern in Thailand und im Ausland aus.

Alle Verdächtigen wurden an die Polizeistation Banglamung überstellt und sehen sich mehreren Anklagen gegenüber, darunter Beihilfe zur missbräuchlichen Nutzung von Bankkonten, Verteilung nicht registrierter SIM-Karten sowie Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.

Die Behörden erklärten, die Operation sei Teil einer landesweiten Kampagne zur Zerschlagung von Cybercrime-Netzwerken, insbesondere im Zusammenhang mit Strohmann-Konten und Romance-Scams, die weiterhin erhebliche finanzielle Schäden verursachen. Die Ermittlungen dauern an, um weitere Mitglieder des Netzwerks zu identifizieren.

















































