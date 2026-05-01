Pattaya verbessert Zugang zu Koh Larn mit kostenloser Parkregelung und überdachtem Fußweg

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya erleichtert Besuchern die Anreise zur Insel Koh Larn mit neuen Maßnahmen zur Verbesserung von Komfort und Zugänglichkeit. Dazu gehören kostenlose Parkmöglichkeiten an Wochenenden sowie bauliche Verbesserungen am Bali Hai Pier.

Die Stadtverwaltung hat ausgewiesene kostenlose Parkzonen für Touristen eingerichtet, die samstags und sonntags nach Koh Larn reisen. Ziel ist es, Verkehrsbelastungen zu reduzieren und den Inlandstourismus zu fördern.





Am Bali Hai Pier wurde zudem ein neuer, modernisierter Fußweg entlang des Terminals fertiggestellt. Dieser ist vollständig überdacht und bietet Schutz vor Sonneneinstrahlung. Zusätzlich wurden Rampen installiert, um den Zugang für Rollstuhlfahrer und Reisende mit Gepäck zu erleichtern.

Koh Larn zählt weiterhin zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Nähe von Pattaya und ist bekannt für klares Wasser, Sandstrände und eine breite Auswahl an Unterkünften. Die kurze Entfernung zu Bangkok macht die Insel besonders attraktiv für nationale und internationale Kurzurlauber.





Die Fährverbindungen zur Insel bleiben preisgünstig, mit Tickets ab etwa 40 Baht, was Koh Larn zusätzlich als budgetfreundliches Reiseziel stärkt.

Die Behörden erklärten, dass die Maßnahmen Teil einer umfassenden Strategie zur Modernisierung der Tourismusinfrastruktur sind. Ziel sei es, Pattaya weiterhin als zugängliches, komfortables und gastfreundliches Reiseziel für alle Besuchergruppen zu positionieren.

















































