Pattaya Food Festival kehrt mit 120 Ständen und Strandkonzerten zurück

PATTAYA, Thailand – Das große Food- und Lifestyle-Festival „EEC The Food Runway“ kehrt nach Pattaya zurück und findet vom 1. bis 4. Mai entlang der Pattaya Central Beach Road statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das viertägige Event steht unter dem Motto „Colorful Eastern Thailand“ und bringt mehr als 120 Food-Stände zusammen, die eine breite Auswahl an Gerichten aus der östlichen Region Thailands anbieten. Dazu gehören lokale Spezialitäten, frische Meeresfrüchte und beliebte Streetfood-Angebote.





Ein zentrales Highlight ist der „EEC Food Runway Contest“ am 1. Mai, bei dem kulinarische Konzepte in kreative Mode- und Laufstegpräsentationen verwandelt werden. Ziel ist die Verbindung von Esskultur und Design in einem künstlerischen Format.

Begleitend finden täglich Mini-Konzerte am Strand statt. Auf dem Programm stehen unter anderem YOURMOOD (1. Mai), HERS (2. Mai), Kanthong Thungngern (3. Mai) und Planil Temban (4. Mai). Die Veranstalter erwarten sowohl lokale Besucher als auch Touristen.





Nach Angaben der Organisatoren soll das Festival den Tourismus fördern und die kulinarische Vielfalt der Eastern Economic Corridor (EEC)-Region hervorheben. Gleichzeitig soll es Pattaya als Ziel für Food- und Lifestyle-Tourismus stärken.

Der Strandbereich wird für die Veranstaltung in eine nächtliche Festivalzone umgewandelt, in der Besucher Essen, Live-Musik und Meerblick bis in die Abendstunden genießen können.

Die Behörden erwarten eine hohe Besucherzahl über das verlängerte Wochenende und sehen das Event als weiteren Impuls für Pattayas Position als Event- und Tourismusstadt.

















































