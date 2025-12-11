Thailand verschärft Sicherheitsmaßnahmen an Ost- und Nordostgrenze und veröffentlicht Reisehinweis

PATTAYA, Thailand – (Stand 10. Dezember 2025, 15.00 Uhr GMT+7) Die Tourism Authority of Thailand (TAT) bestätigt, dass Reisen und touristische Aktivitäten im ganzen Land weiterhin normal verlaufen und nicht beeinträchtigt sind. Gleichzeitig wurde ein Reisehinweis herausgegeben, da in sieben Provinzen entlang der thailändisch-kambodschanischen Grenze verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gelten: Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Buri Ram, Sa Kaeo, Chanthaburi und Trat.

In mehreren Bezirken dieser Provinzen gilt unverändert das Kriegsrecht: in Chanthaburi die Distrikte Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am und Khao Khitchakut; im Distrikt Khao Saming in Trat; sowie in Ban Nong Chan in Sa Kaeo. Zudem hat die Burapha Task Force eine nächtliche Ausgangssperre in vier Grenzbezirken von Sa Kaeo verhängt – Ta Phraya, Khok Sung, Aranyaprathet und Khlong Hat. Sie gilt zwischen 19.00 und 05.00 Uhr und ist seit dem 10. Dezember 2025 bis auf Weiteres in Kraft.







Landesweit sind öffentliche Verkehrsmittel – einschließlich Flug-, Bahn-, Bus- und Schiffsverbindungen – in Betrieb. Beliebte Reiseziele wie Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Samui, Krabi, Pattaya (Chon Buri) und Ayutthaya empfangen weiterhin Besucher. Allerdings gibt es vorübergehende Anpassungen bei Bahn- und Busverbindungen, die die betroffenen Gebiete bedienen.

Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat die Züge Nr. 275/276 und Nr. 279/280 auf die Strecke Bangkok (Hua Lamphong) – Aranyaprathet reduziert; der Abschnitt bis zum Grenzposten Ban Khlong Luek ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Unterstützung ist über die 24-Stunden-Hotline 1690 erhältlich.

Das staatliche Busunternehmen hat zudem das Bus-Terminal Kantharalak in Si Sa Ket vorübergehend geschlossen. Betroffene Routen – darunter Strecke 98: Bangkok – Ubon Ratchathani sowie Strecke 4: Bangkok – Kantharalak – Buntharik – wurden angepasst. Alle Fahrgäste von und nach Bangkok nutzen derzeit die Kreuzung Karnchang als Ersatzhaltestelle. Für Auskünfte steht die Nummer 02-936-3660 zur Verfügung.

Reisenden wird geraten, die Route 348 (Kaeo Phet Phloi – Chong Tako) bei Fahrten in den Distrikt Non Din Daeng (Buri Ram) zu meiden und lokale Hinweise zu alternativen Routen zu beachten. Ebenso sollten alle Sperrgebiete und Kontrollpunkte entlang der thailändisch-kambodschanischen Grenze gemieden werden, da dort Ein- und Ausreise derzeit untersagt sind. Die Sperrungen betreffen nur klar definierte Zonen in den sieben Grenzprovinzen; andere Teile dieser Provinzen funktionieren normal unter lokaler Aufsicht. Besucher sollten sich vor Reisen über die offiziellen Kanäle informieren.

Aktuelle Grenzschließungen in den betroffenen Provinzen:

Ubon Ratchathani

– Grenzposten Chong An Ma (Nam Yuen) geschlossen

– Wildschutzgebiet Yod Dom geschlossen

Surin

– Prasat Ta Muen Thom/Tod, Prasat Ta Kwai, Chong Chom

– Grenzbereich Phanom Dong Rak geschlossen

Si Sa Ket

– Nationalpark Khao Phra Wihan (Pha Mo I Daeng)

– Chong Sa Ngam

– Wildschutzgebiet Phanom Dong Rak

– Grenzzonen nahe Kantharalak und Phu Sing gesperrt







Buri Ram

– Chong Sai Taku

– Nationalpark Ta Phraya

– Grenzbereiche bei Ban Kruat und Lahan Sai geschlossen

Sa Kaeo

– Grenzposten Ban Khlong Luek

– Rong-Kluea-Markt (teilweise geschlossen)

– Prasat Sdok Kok Thom

– Grenzzonen bei Aranyaprathet und Khlong Hat eingeschränkt

Chanthaburi

– Grenzposten Ban Laem, Ban Phat Kad

– Grenzzonen nahe Pong Nam Ron und Soi Dao gesperrt

Trat

– Grenzposten Ban Hat Lek, Ban Muen Dan, Ban Ma Muang geschlossen

Reisende werden gebeten, alle Sicherheitsvorschriften zu beachten und den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Das Ministerium für Tourismus und Sport, die TAT, die Touristenpolizei sowie Informationsdienste stehen rund um die Uhr für Unterstützung zur Verfügung. Offizielle Hinweise sind über die TAT-Hotline 1672 und die Touristenpolizei-Hotline 1155 erhältlich.

Der Reisehinweis wird laufend aktualisiert. Reisende sollten regelmäßig die offiziellen TAT-Kanäle prüfen.



































