Kühlere Morgen mit leichtem Nebel in Pattaya, während sich Stürme im Süden nähern

PATTAYA, Thailand – In Pattaya beginnen die Tage derzeit mit kühleren Morgenstunden und leichtem Nebel, der sich besonders in den frühen Stunden hält. Die Temperaturen im Norden und in Zentralthailand steigen zwar leicht an, bleiben jedoch weiterhin kühl bis kalt. Das Meteorologische Amt ruft Pendler zur Vorsicht auf, da die Sichtverhältnisse in nebeligen Bereichen eingeschränkt sein können. Zudem wird empfohlen, angesichts der niedrigen Temperaturen auf die eigene Gesundheit zu achten. Durch die Trockenheit steigt außerdem das Risiko von Bränden, weshalb erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist.







Währenddessen muss der Süden Thailands vom 11. bis 13. Dezember mit kräftigen Regenfällen und Gewittern rechnen. Ursache ist ein Tiefdruckgebiet, das vom Südchinesischen Meer über den Golf von Thailand zieht. Für die Schifffahrt gilt eine ausdrückliche Warnung: Im Golf von Thailand können Wellen Höhen von 1–2 Metern erreichen, in Gewitterzonen sogar über 2 Meter. Reisende sollten aktuelle Wetterinformationen verfolgen und Aktivitäten auf dem Meer in betroffenen Gebieten vermeiden.

Die Luftqualität im Norden Thailands, einschließlich Pattaya, liegt derzeit im niedrigen bis mittleren Bereich, da die vorherrschenden Winde Staub und Dunst weitgehend verstreuen.



































