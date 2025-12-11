Russische Touristin am Bali Hai Pier in Pattaya verletzt – Fähre schwankt bei starkem Wind

PATTAYA, Thailand – Eine 60-jährige russische Touristin wurde am 10. Dezember am Bali Hai Pier in Süd-Pattaya schwer verletzt, nachdem sie beim Aussteigen aus einer Passagierfähre einen Fehltritt machte. Die Frau geriet zwischen das Boot und das Geländer des Piers und erlitt dabei eine tiefe Schnittwunde.







Das Rettungszentrum Sawang Boriboon Pattaya erhielt gegen Mittag den Notruf und schickte sofort Sanitäter und Einsatzkräfte zum Unglücksort. Die verletzte Touristin, die mit ihrer Familie unterwegs war, wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend ins Pattaya Memorial Hospital gebracht.

Zeugen berichteten, dass starker Wind und aufgewühlte Wellen die Fähre ins Schwanken brachten, als sie nach der Rückkehr von Koh Larn am Pier anlegte. In dem Moment, als die Frau auf den Pier treten wollte, bewegte sich das Boot plötzlich, sodass sie das Gleichgewicht verlor und zwischen Fähre und Geländer eingeklemmt wurde. Rettungskräfte mahnen daher zu besonderer Vorsicht beim Ein- und Aussteigen während unruhiger See.



































