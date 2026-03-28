Thailand jagt „Nominees“ – ein riskantes Spiel mit Haft und Unternehmenslöschung

PATTAYA, Thailand – Der 1. April 2026 ist weit mehr als ein administrativer Stichtag – er markiert einen tiefgreifenden Wendepunkt in der regulatorischen Landschaft Thailands. Was lange als „gängige Praxis“ oder „pragmatische Lösung“ für ausländische Investoren galt, wird nun als vorrangiges Ziel staatlicher Durchsetzung neu definiert. Es geht nicht länger um Warnungen oder formale Compliance, sondern um systematische Kontrolle und konsequente Strafverfolgung.

Vom Schlupfloch zum Zielsystem

Über Jahre hinweg waren Nominee-Strukturen – bei denen thailändische Staatsbürger Anteile im Namen ausländischer Investoren halten – in zahlreichen Branchen verbreitet. Besonders betroffen sind Tourismus und Dienstleistungen, Immobilien, Gastronomie und Hotellerie sowie Unternehmen in wichtigen Touristenzentren.

Diese Konstruktionen waren oft so gestaltet, dass sie formal den gesetzlichen Anforderungen entsprachen, jedoch keine echte wirtschaftliche Substanz aufwiesen. Thailändische Anteilseigner brachten häufig kein eigenes Kapital ein, hatten keine Entscheidungsbefugnis und trugen kein unternehmerisches Risiko. Während solche Modelle früher teilweise akzeptiert wurden, lösen sie im Jahr 2026 unmittelbare regulatorische Alarmmechanismen aus.

Integrierte Durchsetzung: von der Registrierung zur Ermittlung

Getrieben wird dieser Wandel vom Department of Business Development, das sich von einer reinen Registrierungsstelle zu einem zentralen Kontrollorgan entwickelt hat. Unterstützt wird es vom Department of Special Investigation sowie weiteren Behörden der Wirtschaftsaufsicht, die gemeinsam ein koordiniertes Ermittlungsnetzwerk bilden.

Im Zentrum steht die Verknüpfung von Daten: Unternehmensregister, Steuerdaten, Finanztransaktionen sowie Bewegungen und Beziehungen von Anteilseignern werden systematisch zusammengeführt. In dieser Gesamtanalyse werden scheinbar legale Strukturen schnell als inhaltlich fragwürdig entlarvt.







Neues System: Prüfung der Realität ab dem ersten Tag

Seit dem 1. April 2026 ist die Unternehmensregistrierung kein bloßer Formalakt mehr, sondern eine umfassende Prüfung der wirtschaftlichen Realität. Antragsteller müssen mit strengen Anforderungen rechnen:

formelle Erklärungen zur tatsächlichen Kapitalbeteiligung,

Offenlegung und Verifizierung der Mittelherkunft,

Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit von Anteilseignern,

strikte Identitätskontrollen über e-KYC-Systeme,

automatisierte Risikoanalysen mittels Datenanalyse.

Entscheidend ist nicht mehr die Vollständigkeit der Unterlagen, sondern deren Wahrheitsgehalt. Ein Anteilseigner ohne ausreichende finanzielle Mittel wird nicht als Unstimmigkeit gewertet, sondern als konkreter Anlass für Ermittlungen.



Vom Geschäftsrisiko zur strafrechtlichen Verantwortung

Nach dem Foreign Business Act B.E. 2542 stellen Nominee-Konstruktionen keine Grauzone dar, sondern eine klare Umgehung des Gesetzes. Die Konsequenzen sind gravierend:

Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren,

Geldstrafen von bis zu 1 Million Baht,

tägliche Strafzahlungen bei fortgesetzten Verstößen,

zusätzliche Haftung für falsche Angaben,

Entzug der Unternehmensregistrierung.

Darüber hinaus drohen Einträge auf Beobachtungslisten sowie weitergehende Ermittlungen gegen Unternehmen und beteiligte Personen.





Hochrisikoregionen im Fokus

Die Durchsetzung erfolgt gezielt in wirtschaftlich bedeutenden Regionen wie Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Chonburi (Pattaya), Surat Thani (Samui) und Krabi. Diese Gebiete gelten als Zentren ausländischer Investitionen und damit als strukturelle Risikozonen.

Die wahren Konsequenzen

Die größten Risiken liegen nicht nur in den gesetzlichen Strafen, sondern in den systemischen Folgen. Werden Nominee-Strukturen aufgedeckt, drohen:

Suspendierung oder Auflösung von Unternehmen,

Unterbrechung oder vollständiger Stillstand des Geschäftsbetriebs,

Verlust finanzieller Glaubwürdigkeit,

rückwirkende Steuerprüfungen,

strafrechtliche Einträge für beteiligte Personen.

Der Schaden betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern kann ganze Unternehmensstrukturen zerstören.

Das Ende von „Form vor Substanz“

Der entscheidende Wandel ist konzeptionell: Behörden bewerten nicht länger die rechtliche Form, sondern die wirtschaftliche Realität. Durch den Einsatz von Datenanalyse, künstlicher Intelligenz und behördenübergreifender Zusammenarbeit wird es zunehmend unmöglich, tatsächliche Verhältnisse hinter formalen Dokumenten zu verbergen.

Kein Raum mehr für Grauzonen

Nominee-Strukturen sind heute kein unsicherer Grenzbereich mehr, sondern ein klar definiertes Hochrisiko. Die möglichen Folgen lassen sich auf zwei Endpunkte reduzieren: strafrechtliche Verfolgung oder unternehmerischer Zusammenbruch.

Die entscheidende Frage

In einem System, das nicht mehr punktuell prüft, sondern kontinuierlich überwacht, stellt sich eine neue zentrale Frage: Nicht mehr, ob ein Modell in der Vergangenheit funktioniert hat, sondern ob es einer vollständigen und tiefgehenden Prüfung standhält. Denn selbst ohne laufende Ermittlungen gilt: Unsichtbarkeit existiert nicht mehr.



































