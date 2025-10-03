Thailand gründet Spezialeinheit gegen Scheinfirmen und Strohmänner

PATTAYA, Thailand – Das Department of Business Development (DBD) hat eine interne Abteilung eingerichtet und ein Komitee berufen, um illegale Geschäftspraktiken zu bekämpfen und Unternehmen zu stoppen, die gegen thailändisches Recht verstoßen.

Die Maßnahme folgt der Politik von Handelsministerin Suphajee Suthumpan, die den Schwerpunkt auf die Verhinderung und Unterbindung von Scheinfirmen legt, bei denen Ausländer thailändische Strohmänner einsetzen. DBD-Generaldirektor Poonpong Naiyanapakorn erklärte, dass die Unternehmensregistrierung zwar vereinfacht und beschleunigt worden sei, jedoch auch von skrupellosen Personen missbraucht werde.



So würden etwa Firmen gegründet, um Bankkonten zu eröffnen, die dann zur Täuschung von Kunden genutzt werden – ein Vorgehen, das als „Pferdekonten über Firmenkonstrukte“ bekannt ist. Andere Unternehmen umgehen bestehende Vorschriften oder führen verbotene Geschäfte durch, häufig indem Ausländer thailändische Bürger als Strohmänner vorschieben.

„Die Situation hat sich zunehmend verschärft. Daher hat das DBD die Abteilung für Prävention und Bekämpfung illegaler Geschäftstätigkeiten eingerichtet, die sich gezielt diesen Problemen widmen wird“, sagte der Generaldirektor. Diese neue Einheit werde in enger Abstimmung mit anderen Behörden arbeiten, um das Gesetz strikt durchzusetzen.







Zusätzlich wurde per offizieller Anordnung das Komitee für Prävention und Bekämpfung illegaler Geschäftstätigkeiten ins Leben gerufen, das vom DBD-Generaldirektor selbst geleitet wird. Bei seiner ersten Sitzung am 1. Oktober legte das Gremium politische Leitlinien und Strategien fest und benannte Unterausschüsse für verschiedene Arbeitsfelder: Unternehmensregistrierung, Geschäftsdatenanalyse, Kontenprüfung und Rechtsfragen.



Jeder Unterausschuss hat den Auftrag, konkrete Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, um Gesetzesverstöße aufzudecken und zu verhindern. Sobald illegale Aktivitäten nachgewiesen werden, koordiniert das DBD mit den zuständigen Behörden die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen.

Mit dieser Initiative unterstreicht das DBD seine Entschlossenheit, die Unternehmensregistrierung strenger zu überwachen, die Öffentlichkeit zu schützen und Schlupflöcher für betrügerische und rechtswidrige Geschäftspraktiken zu schließen. (TNA)



































