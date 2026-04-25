Pattaya startet Initiative für tollwutfreie Stadt mit Fokus auf Gesundheit und Tierschutz

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat eine umfassende Gesundheitskampagne gestartet, die kostenlose Impfungen und Kastrationen für Haustiere anbietet. Ziel ist es, Tollwut einzudämmen und die wachsende Zahl streunender Tiere zu kontrollieren.

Die Kampagne wurde am 24. April im Wat Nong Yai von Bürgermeister Poramet Ngampichet eröffnet und ist Teil der nationalen Initiative „Tollwutfreie Tiere, sichere Gemeinschaften“ unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Chulabhorn Walailak.







Behörden und Bürger nahmen zahlreich teil, viele brachten ihre Tiere zur kostenlosen Behandlung mit. Streunende Hunde und Katzen bleiben ein zentrales Problem für Gesundheit und Tourismus, verursacht vor allem durch das Aussetzen von Haustieren.

Die Stadt setzt bereits auf Impfprogramme, Kastrationen und die Unterbringung streunender Tiere im Tierheim Pong in Zusammenarbeit mit dem Pattaya Animal Hospital. Tollwut gilt als tödlich und nur durch Prävention kontrollierbar.



Neben Tiermaßnahmen wurden auch kostenlose Gesundheitschecks für Einwohner angeboten, darunter Screenings für chronische Krankheiten und Krebs.

Mobile medizinische Einheiten sind bis Ende April in verschiedenen Stadtteilen im Einsatz. Weitere Informationen bietet die Veterinärabteilung der Stadt sowie das Pattaya Contact Center unter 1337.

















































