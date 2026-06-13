Thailand gibt Tod von Prinzessin Bajrakitiyabha im Alter von 47 Jahren bekannt

BANGKOK, Thailand – Das Königliche Haushaltsbüro hat am Freitag den Tod von Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati bekannt gegeben. Die Prinzessin verstarb friedlich im Chulalongkorn Hospital. Sie wurde 47 Jahre alt.

Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn befand sich seit dem 15. Dezember 2022 in medizinischer Behandlung, nachdem sie infolge einer Herzerkrankung das Bewusstsein verloren hatte. Nach Angaben des Königshauses verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand ab dem 21. Mai 2026 erheblich. Als Ursachen wurden eine durch Colitis verursachte Bauchinfektion, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen sowie Störungen der Blutgerinnung genannt.







Trotz intensiver medizinischer Betreuung und umfassender Bemühungen der königlichen Ärzte verschlechterte sich ihr Zustand kontinuierlich. Die Prinzessin verstarb am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, um 19.48 Uhr Ortszeit friedlich.

Seine Majestät der König ordnete an, dass die Trauerfeierlichkeiten mit den höchsten königlichen Ehren durchgeführt werden. Der Leichnam der Prinzessin wird in der Phiman-Rattaya-Thronhalle im Grand Palace aufgebahrt.

Prinzessin Bajrakitiyabha war international für ihren Einsatz im Bereich der Strafrechtsreform und der Menschenrechte bekannt. Nach ihrem Abschluss an der Cornell Law School diente sie als Botschafterin Thailands in Österreich sowie als Ständige Vertreterin bei den Vereinten Nationen in Wien.



Besondere Anerkennung erhielt sie für ihre Rolle bei der Förderung der sogenannten „Bangkok Rules“, den ersten Richtlinien der Vereinten Nationen zur Behandlung weiblicher Gefangener. Im Jahr 2017 wurde sie zur Goodwill-Botschafterin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) für Rechtsstaatlichkeit in Südostasien ernannt.

In Thailand gründete sie zudem das Projekt „Kamlangjai“ („Inspire“), das inhaftierte Frauen und schwangere Gefangene durch Gesundheits-, Rehabilitations- und Unterstützungsprogramme förderte. Darüber hinaus war sie Vorsitzende der „Princess Pa Foundation“ (Friends in Need of “Pa” Volunteers Foundation des Thailändischen Roten Kreuzes), die Katastrophenhilfe und langfristige Unterstützung für Hochwasseropfer in Thailand leistet.







Zeitplan für öffentliche Trauerbekundungen

Das Königliche Haushaltsbüro veröffentlichte außerdem den offiziellen Zeitplan für die Öffentlichkeit:

Königliche Wasserzeremonie vor dem Porträt der Prinzessin: Samstag, 13. Juni 2026, von 08.30 bis 12.00 Uhr im Sahathai-Samakom-Pavillon innerhalb des Grand Palace.

Samstag, 13. Juni 2026, von 08.30 bis 12.00 Uhr im Sahathai-Samakom-Pavillon innerhalb des Grand Palace. Kondolenzbuch und Ehrung vor dem Porträt: Ab Sonntag, 14. Juni 2026, täglich von 08.30 bis 16.00 Uhr.

Ab Sonntag, 14. Juni 2026, täglich von 08.30 bis 16.00 Uhr. Ehrerweisung vor dem Leichnam der Prinzessin: Nach Abschluss der 15-tägigen religiösen Zeremonien ab dem 27. Juni 2026 täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr in der Phiman-Rattaya-Thronhalle.

Die Prinzessin hinterlässt ein Vermächtnis des Engagements für Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit und humanitäre Hilfe, das weit über Thailand hinaus Anerkennung fand.

















































