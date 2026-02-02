Temperaturrückgang bringt kühlere Morgen und klare Nachmittage nach Pattaya

PATTAYA, Thailand – Das Thailändische Meteorologische Amt (TMD) berichtet, dass ein neues, mäßig starkes Hochdruckgebiet beziehungsweise eine Kaltluftmasse in das obere Laos und den Nordosten Thailands eingezogen ist. Dadurch sinken die Temperaturen und kühlere bis kalte Wetterbedingungen breiten sich in vielen Teilen des Landes aus.

Im Nordosten werden Temperaturabnahmen von etwa 1–2 Grad Celsius erwartet, begleitet von überwiegend kühlem bis kaltem Wetter. In anderen Regionen, darunter der Osten mit Pattaya, halten kühle bis stellenweise kalte Morgen an. In den frühen Stunden kommt es teils zu Morgennebel und lokal begrenztem Bodennebel.







Für Pattaya und die östliche Küstenregion bedeutet dies etwas niedrigere Temperaturen in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Nebel kann in einigen Bereichen die Sicht beeinträchtigen. Das Meteorologische Amt rät Autofahrern zu erhöhter Vorsicht in nebelanfälligen Gebieten und empfiehlt der Bevölkerung, auf die eigene Gesundheit zu achten, da sich die Wetterbedingungen schwankend zeigen.

Im Süden Thailands bleibt der Niederschlag gering, da der Nordostmonsun über dem unteren Golf von Thailand und dem unteren Süden an Stärke verloren hat. Die Seebedingungen im unteren Golf gelten als mäßig mit Wellenhöhen von etwa 1–2 Metern, während im oberen Golf von Thailand und in der Andamanensee Wellen um 1 Meter erwartet werden.

Weiterhin bereitet die Luftqualität Sorgen. In den nördlichen Regionen, den Zentralebenen, Bangkok und Umgebung sowie in Teilen des Ostens – einschließlich Pattaya – werden mäßige bis relativ hohe Konzentrationen von Staub und Dunst gemeldet. Ursache ist eine schwache Luftzirkulation. Besonders empfindliche Personengruppen werden angehalten, die Luftqualität zu beobachten und längere Aufenthalte im Freien möglichst zu vermeiden.

Das Thailändische Meteorologische Amt überwacht die Lage weiterhin und wird bei einer weiteren Ausbreitung der Kaltluftmasse entsprechende Aktualisierungen veröffentlichen.



































