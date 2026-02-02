Tausende Ausdauerläufer gehen beim 4. Koh-Larn-Trail-Run in Pattaya an den Start

PATTAYA, Thailand – Mehr als 2.000 Läuferinnen und Läufer sowie Unterstützer versammelten sich am frühen Sonntagmorgen (1. Februar), um am 4. Koh Larn Trail Run 2026 teilzunehmen. Der anspruchsvolle Inselwettkampf fand auf Koh Larn vor Pattaya statt und startete um 6:00 Uhr am Samae Beach.

Die Veranstaltung wurde offiziell von Chonburis Gouverneur Narit Niramaiwong eröffnet, begleitet vom Bezirkschef von Bang Lamung, Anusak Phiriyom, den stellvertretenden Bürgermeistern von Pattaya Manot Nongyai, Damrongkiat Pinijkan und Kritsana Boonsawat sowie von Pol. Col. Anek Srathongyu, dem Leiter der Polizeistation Pattaya City. Ebenfalls anwesend waren Vertreter der Stadtverwaltung Pattaya und relevanter Behörden. Läufer und Zuschauer nahmen gemeinsam an der Eröffnungszeremonie teil, bevor sie sich in einer lebhaften und energiegeladenen Atmosphäre auf die Strecke begaben.







Der Koh Larn Trail Run wird gemeinsam von der Stadt Pattaya, der Pattaya City Running Association und der Gemeinde Koh Larn organisiert. Die Strecken führen rund um die Insel, wobei Start und Ziel am Samae Beach liegen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Sporttourismus zu fördern, das Image von Pattaya und der Provinz Chonburi als „Sports City“ zu stärken, nachhaltigen Tourismus zu unterstützen und langfristige wirtschaftliche Impulse für die lokale Gemeinschaft zu schaffen.

In diesem Jahr standen zwei Distanzen zur Auswahl – 12 Kilometer und 28 Kilometer – jeweils unterteilt in mehrere Altersklassen. Die steilen Anstiege, Küstenpfade und das natürliche Gelände der Insel stellten erneut eine große Herausforderung für die Ausdauer der Teilnehmenden dar, während die begeisterten Zuschauer entlang der Strecke für eine festliche Stimmung sorgten.

Die Organisatoren erklärten, die starke Beteiligung unterstreiche die wachsende Beliebtheit des Sporttourismus in Pattaya und hebe das Potenzial von Koh Larn als Austragungsort hochwertiger Sportveranstaltungen hervor.



































