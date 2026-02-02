Vorzeitige Stimmabgabe in Pattaya: Über 23.000 Wähler, Verwirrung um Wahllokale

PATTAYA, Thailand – Chonburis Gouverneur Narit Niramaiwong besuchte am Sonntag (1. Februar) die Wahllokale für die vorzeitige Stimmabgabe im Bezirk Banglamung, um den Ablauf der Abstimmung zu überwachen. Dabei wurde bekannt, dass mehr als 23.000 registrierte Wähler ihre Stimme vorab abgeben wollten, während es gleichzeitig zu Verwirrung über die zuständigen Wahllokale kam.







Die Inspektion fand an der Banglamung School statt, einem der ausgewiesenen Orte für die vorzeitige Stimmabgabe im Wahlkreis 8 der Provinz Chonburi. Gouverneur Narit wurde von hochrangigen Beamten begleitet und von Anusak Phiriyom, Bezirkschef von Banglamung und Vorsitzender der Wahlkommission für den Wahlkreis 8, empfangen. Dieser informierte über die Wahlbeteiligung und organisatorische Herausforderungen.

Vor Ort beobachteten Reporter seit den frühen Morgenstunden einen stetigen Zustrom von Wählern, die sich für die vorzeitige Stimmabgabe registriert hatten. Dies führte zeitweise zu Verkehrsstaus rund um die Wahllokale. Beamte und freiwillige Helfer wurden eingesetzt, um den Verkehr zu regeln und die Wähler zu unterstützen, sodass der Ablauf geordnet blieb.

Anusak erklärte, dass es sich bei der Abstimmung am 1. Februar um die vorzeitige Stimmabgabe außerhalb des eigenen Wahlkreises für die Parlamentswahl 2026 handelte. Die Wahllokale öffneten um 8:00 Uhr, wobei der Andrang in den Morgenstunden besonders groß war, da viele Wähler bereits vor Öffnung eintrafen. Im weiteren Tagesverlauf rechnete er mit einer Entspannung der Situation.

Im Bezirk Banglamung, dem Wahlkreis 8 von Chonburi, hatten sich rund 23.000 Wähler aus dem gesamten Land für die vorzeitige Stimmabgabe registriert. Die Abstimmung war auf zwei Standorte verteilt: die Banglamung School mit zwei Kuppelgebäuden sowie die Pattaya City School 2, die ebenfalls ihr Schuldom nutzte. Insgesamt wurden 43 Wahlurnensätze eingerichtet, die jeweils für 500 Wähler vorgesehen waren und nach Regionen und Provinzen gegliedert wurden.

Ein zentrales Problem am Morgen war die Verwirrung einiger Wähler über den richtigen Abstimmungsort, da die vorzeitige Stimmabgabe auf zwei Schulen aufgeteilt war. Manche erschienen zunächst am falschen Ort, was zu Verzögerungen führte. Die Behörden reagierten, indem sie zusätzliches Personal an wichtigen Punkten einsetzten und Informations- sowie Koordinationsstellen einrichteten, um Wählerregistrierungen zu überprüfen und Wegbeschreibungen zu geben.

Anusak rief die Bevölkerung zudem dazu auf, sich auch am offiziellen Wahltag am Sonntag, dem 8. Februar 2026, zu beteiligen und ihr Wahlrecht auszuüben. Die Wahllokale landesweit sind an diesem Tag von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.



































