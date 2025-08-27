Tattoo-Künstler in Pattaya fassungslos, als zwei Touristen ohne Bezahlung fliehen

PATTAYA, Thailand – Tattoo-Shop-Besitzer in Bua Khao warnen die Öffentlichkeit, nachdem zwei ausländische Touristen in den frühen Morgenstunden des 26. August gegen 4:30 Uhr angeblich ihre Tattoos erhielten, ohne zu bezahlen. Ein Verdächtiger wird als großer, schlanker, hellhäutiger Mann beschrieben, der andere als kräftiger, muskulöser Mann. Beide sollen vorgegeben haben, Bargeld abheben zu wollen, bevor sie den Laden verließen.







Der Vorfall veranlasste die Inhaber, Einheimische und Touristen zur Wachsamkeit aufzurufen und jede Sichtung der Verdächtigen zu melden. Personen mit sachdienlichen Informationen werden gebeten, den Shop unter 092-969-2151 (Aon), 094-819-1150 (Korn) oder 090-257-9340 (Ohm) zu kontaktieren. Die Polizei von Pattaya City wurde informiert, und der Shop bietet eine Belohnung für hilfreiche Hinweise an.

Die Inhaber betonen, dass Wachsamkeit entscheidend ist, da solche Vorfälle überall passieren können. Sie hoffen, dass die Warnung dazu beiträgt, ähnliche Vorkommnisse zu verhindern.



































