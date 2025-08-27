Bürgermeister von Pattaya leitet Strategietreffen zur Förderung städtischer Projekte

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet leitete die sechste Sitzung 2025 des Exekutiv-Politiktreffens der Stadt Pattaya. Anwesend waren auch Vizebürgermeister Manot Nongyai, das Sekretariat des Bürgermeisters, Berater und zuständige Abteilungsleiter im Besprechungsraum 131 des Rathauses von Pattaya am 26. August.

Bei dem Treffen wurden Fortschritte, Herausforderungen und Hindernisse im Zusammenhang mit den wichtigsten Initiativen der vorherigen Sitzung am 24. Juni überprüft, um sicherzustellen, dass die Projekte Pattayas effektiv vorankommen.







Wichtige Updates umfassten:

Rückgewinnung öffentlicher Räume: Das Stadtbauamt hat erfolgreich Bereiche wie die Straße, die Soi Pothisarn 6 verbindet, geräumt. Nur noch eine Immobilie steht aus, bei der rechtliche Schritte wegen öffentlicher Besetzung anhängig sind. Auch Straßen, die Soi Thappraya 9, 11 und 13 (Soi Bon Kai) verbinden, sowie ein öffentlicher Zugang zum Strand am Ende der Soi Naklua 16 wurden geklärt, wobei die Eigentümer mit den Stadtanfragen kooperierten.

Gemeinschafts- und Infrastrukturentwicklung: Updates wurden zur Neugestaltung der Einrichtungen der Wat Thammachamakki-Gemeinde und der Feuerwache, zur Einrichtung eines städtischen Pfandhauses und zu Landgrenzeninspektionen gegeben.

Umwelt- und Finanzinitiativen: Fortschritte beim „Pattaya Go Green“-Programm sowie bei der Beschaffung budgetierter Mittel für das Haushaltsjahr 2026 wurden vorgestellt und zeigen die Einhaltung der Standardvorschriften.

Governance und Anti-Korruptionsmaßnahmen: Die Gesamtleistung im Rahmen des Risikomanagement- und Anti-Korruptionsplans 2025 der Stadt war sehr erfolgreich. Pattaya erhielt die höchste Anerkennung in der Bewertung für Integrität und Transparenz (Integrity and Transparency Assessment, ITA) für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Durchschnittswert von 99,41 Punkten und behielt drei Jahre in Folge die Einstufung „Excellent Pass“.



Bürgermeister Poramet und Vizebürgermeister Manot betonten, dass alle Abteilungen bei jeder Sitzung Fortschritte berichten, Erfolge öffentlich kommunizieren und transparent sowie verantwortungsbewusst arbeiten müssen, um Vertrauen zu schaffen und das positive Image Pattayas zu wahren.



































