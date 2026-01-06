TAT und Scoot starten erste Direktverbindung zwischen Singapur und Chiang Rai

PATTAYA, Thailand – Die Tourism Authority of Thailand (TAT) und die Fluggesellschaft Scoot haben das neue Jahr mit der Aufnahme der ersten Direktverbindung zwischen Singapur und Chiang Rai am 1. Januar 2026 eingeläutet. Die neue Route gilt als wichtiger Schritt zur Verbesserung der internationalen Anbindung Nordthailands und stärkt Chiang Rais Position als aufstrebendes Reiseziel für kultur- und naturorientierten Tourismus.

Der Scoot-Flug TR670 landete am Neujahrstag um 18.50 Uhr am Mae Fah Luang International Airport in Chiang Rai und wurde aus Anlass des Erstfluges feierlich empfangen. Zum Empfang gehörten ein traditioneller Kanonensalut sowie die Übergabe lokaler Souvenirs an die Passagiere, was dem Start der neuen Verbindung einen festlichen Rahmen verlieh.







Die Zeremonie wurde von Choocheap Pongchai, dem Gouverneur der Provinz Chiang Rai, gemeinsam mit Pattaraanong Na Chiang Mai, stellvertretende TAT-Gouverneurin für internationales Marketing für Asien und den Südpazifik, geleitet. Anwesend waren zudem Vertreter der TAT, des Flughafens, der Provinzverwaltung, von Scoot sowie Partner aus der Tourismusbranche.

Pattaraanong erklärte, dass die neue Flugverbindung die Strategie der TAT unterstütze, gezielt hochwertige Kurzstreckenmärkte anzusprechen, insbesondere wiederkehrende Reisende aus Singapur. Dazu zählten unter anderem Wellness- und Gesundheitsurlauber, Luxus- und Erlebnisreisende, sportlich aktive Besucher sowie Paare und Interessengruppen wie Hochzeits- und Flitterwochenreisende. Darüber hinaus eröffne die Route neue Möglichkeiten für Mehrzielreisen, einschließlich kombinierter Flug- und Autoreisen, bei denen Chiang Rai mit weiteren Destinationen in Thailand verbunden werden könne.

Über die Generierung zusätzlicher Nachfrage hinaus unterstützt die Direktverbindung zwischen Singapur und Chiang Rai auch die nationale Strategie zur besseren Verteilung von Touristenströmen. Ziel ist es, Besucher stärker in den Norden des Landes zu lenken und Alternativen zu den etablierten Einreisepunkten zu fördern. Die neue Route ergänzt die bestehenden Verbindungen nach Chiang Mai und positioniert Chiang Rai als eigenständiges Reiseziel mit kulturellem Profil und landschaftlicher Vielfalt.

Scoot bedient die Strecke fünfmal wöchentlich mit Embraer E190-E2 Flugzeugen mit jeweils 112 Sitzplätzen. Abflüge ab Singapur finden montags, donnerstags und freitags am Nachmittag sowie dienstags und samstags in den frühen Morgenstunden statt und bieten damit flexible Reisezeiten für ankommende und abfliegende Passagiere.





Calvin Chan, Chief Commercial Officer von Scoot, bezeichnete den Erstflug nach Chiang Rai als wichtigen Meilenstein, da es sich um das siebte Ziel der Airline in Thailand handle. Chiang Rai biete Reisenden eine Kombination aus Natur, markanter Architektur, authentischer Küche und einer lebendigen Kunstszene. Die neue Verbindung verbessere die Anbindung zwischen Singapur und Thailand erheblich und ermögliche Reisenden aus dem Netzwerk der SIA Group einen bequemen Zugang zu Nordthailand. Gleichzeitig solle die Route auch Einwohner der Region Nordthailand dazu ermutigen, Singapur und weitere internationale Ziele zu bereisen.

Thailand zählt weiterhin zu den drei beliebtesten Reisezielen für Besucher aus Singapur. Im Jahr 2025 wurden 967.341 Ankünfte registriert, für 2026 werden mehr als 1,12 Millionen erwartet. Singapurische Reisende gelten überwiegend als unabhängige und wiederkehrende Gäste mit kurzen Aufenthalten von durchschnittlich fünf Tagen, hoher Ausgabebereitschaft und anhaltendem Interesse an thailändischer Küche, Wellnessangeboten, Kultur und lokalen Besonderheiten. Zu den wichtigsten Reisezeiten zählen die Feiertage zum Jahresende sowie die Schulferien zur Jahresmitte.

Während sich die Nachfrage weiterhin auf bekannte Destinationen wie Bangkok, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai und Krabi konzentriert, intensiviert die TAT ihre Bemühungen, auch weniger bekannte Regionen wie Chiang Rai stärker ins Rampenlicht zu rücken. Zur Unterstützung der neuen Flugverbindung setzt das TAT-Büro in Singapur auf gemeinsame Marketingaktionen mit Scoot sowie gezielte Medienprogramme, um das Profil Chiang Rais zu schärfen und nachhaltigen Tourismus zu fördern.







































