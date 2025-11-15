Taiwaner und Thailänder entführen Frau in Na Jomtien wegen Schulden

PATTAYA, Thailand – In Na Jomtien, Sattahip, sorgte in der Nacht des 14. November eine schockierende Entführung für Aufsehen: Eine 24-jährige Frau, identifiziert als Ms. Sirinpha, wurde gewaltsam aus ihrer Wohnung im „White Tower“-Komplex verschleppt. Die Opferin konnte noch eine Notnachricht an ihren Onkel, einen Polizeibeamten, senden, bevor der Kontakt abrupt abbrach.



CCTV-Aufnahmen zeigen die Flucht in einem grauen MG Sedan. Die Polizei reagierte schnell, und bis 1 Uhr am 15. November hatten alle fünf Verdächtigen nach Druck durch die Behörden kapituliert. Die Gruppe bestand aus einem 33-jährigen taiwanesischen Mann und vier thailändischen Komplizen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, darunter geschwollene Augen und großflächige Prellungen im Gesicht.

Laut Polizei gab der taiwanesische Verdächtige an, zuvor eine Beziehung mit der Frau in Taiwan gehabt zu haben und dass ihm angeblich über 100.000 Baht geschuldet würden. Mit seiner neuen Partnerin und Freunden sei er nach Thailand geflogen, um die angebliche Schuld einzutreiben. Ein Streit eskalierte in Gewalt und endete in der erzwungenen Entführung, um die Frau zur Kontaktaufnahme mit ihrer Familie zur Rückzahlung zu zwingen.







Die Behörden haben vorläufige Anklagen gegen den taiwanesischen Verdächtigen wegen schwerer Körperverletzung eingereicht, vorbehaltlich medizinischer Bestätigung, sowie gegen alle fünf Verdächtigen wegen rechtswidriger Freiheitsberaubung und verwandter Delikte. Der Fall wird weiterhin untersucht, wobei die Polizei die Reisehistorien und Verbindungen aller Beteiligten prüft.



































