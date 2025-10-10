Streunende Hunde in Pattaya entfachen Debatte über städtische Lösungen und Gemeinschaftsverantwortung

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat kürzlich neun streunende Hunde eingefangen, die Berichten zufolge in der Nähe privater Parkplätze und Frachthäfen Fahrzeuge attackiert hatten. Die Tiere wurden ins städtische Hundeschutzheim von Pattaya gebracht, während einige weitere in die umliegenden Wälder entkommen konnten. Behörden kündigten an, ihre Fangaktionen fortzusetzen.

Die schnelle Reaktion erfolgte durch ein gemeinsames Team der städtischen Beschwerdestelle, Beamte der Ordnungsbehörde, Mitarbeiter der Lokalverwaltung sowie Tierärzte des Amts für öffentliche Gesundheit und Umwelt. Doch während die Stadt entschlossen handelt, wächst in der Bevölkerung der Eindruck, dass die Maßnahmen das eigentliche Problem verfehlen.



Einwohner und Expats diskutieren in sozialen Netzwerken lebhaft über Sinn und Fairness der aktuellen Strategie. Ein Nutzer fragte: „Wie viel Steuergeld geben wir jedes Jahr für Hundefutter im Tierheim aus?“ Eine andere Stimme sorgte sich um ausgesetzte Muttertiere und Welpen entlang der Küste. Weitere Kommentare kritisierten das vermeintlich willkürliche Vorgehen der Behörden: „Diese Hunde beißen niemanden – ihr nehmt sie nur mit, weil Bootsleute sie loswerden wollen. Es gibt elf Welpen – habt ihr sie mitgenommen, um sie im Tierheim sterben zu lassen?“

Diese Reaktionen spiegeln die Spannungen zwischen öffentlicher Sicherheit, Tierschutz und den praktischen Grenzen der derzeitigen Strategie wider. Kritiker betonen, dass das Einfangen allein keine nachhaltige Lösung sei, solange Ursachen wie unkontrollierte Fortpflanzung, mangelnde Verantwortung der Tierhalter und fehlende Aufklärung unberücksichtigt bleiben.







Sowohl Einheimische als auch Ausländer schlagen daher langfristige Ansätze vor: verpflichtende Kastrations- und Sterilisationsprogramme, gemeinschaftlich organisierte Fütterungs- und Überwachungsinitiativen, strengere Tierhaltungsgesetze sowie Kooperationen mit Tierschutzorganisationen für Pflegestellen und Adoptionen. Viele sehen das Problem auch im Zusammenhang mit Pattayas Charakter als Touristenstadt, in der wechselnde Bevölkerungen und lokale Händler zur Zahl ausgesetzter Tiere beitragen.

Ein ausgewogener Ansatz – mit menschlichem Handeln, Aufklärung und rechtlicher Durchsetzung – könnte helfen, die Sicherheit zu gewährleisten, ohne den Tieren zu schaden, die längst Teil von Pattayas urbanem Ökosystem geworden sind.







Bewohner und Expats rufen die Behörden auf, Dialog und Transparenz zu fördern und offenzulegen, wie jede Fang- oder Unterbringungsmaßnahme in eine übergeordnete, gemeinschaftsorientierte Strategie passt. Pattayas Streunerproblem ist lösbar – aber nur, wenn Stadtverwaltung, Anwohner und Besucher gemeinsam an Lösungen arbeiten, die sowohl Sicherheit als auch Mitgefühl berücksichtigen.

Für Bürger, die streunende Tiere melden oder Hilfe anfordern möchten, steht das 24-Stunden-Bürgertelefon der Stadt Pattaya unter 1337 zur Verfügung.



































