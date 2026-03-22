Innenangriff in Pattaya: Influencerin verliert Safe – Techniker festgenommen

PATTAYA, Thailand – Zwei Techniker eines Wohnkomplexes wurden festgenommen, nachdem sie einen großen Safe der bekannten thailändischen Influencerin Mod Oi gestohlen hatten. Den Ermittlungen zufolge nutzten die Täter Informationen aus den Social-Media-Beiträgen der Frau, deaktivierten Sicherheitskameras und verschafften sich mit einem heimlich entwendeten Ersatzschlüssel Zugang zu ihrem Apartment.

Der Safe, in dem sich Goldbarren, religiöse Amulette und Bargeld im Wert von über 2 Millionen Baht befanden, wurde später beschädigt in einer nahegelegenen Wohnsiedlung sichergestellt. Die Verdächtigen wurden in einem städtischen Gewerbegebäude festgenommen.

Die Polizei warnt, dass persönliche Vermögensinformationen in sozialen Medien Risiken bergen, insbesondere in Städten wie Pattaya, wo Techniker und Wartungspersonal Zugang zu Schlüsseln und Sicherheitssystemen haben können.



































