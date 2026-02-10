Stimmenauszählung in Chonburi Wahlkreis 9 lebhaft – Yodchai dankt Wählern nach Wiederwahl

PATTAYA, Thailand – Die Stimmenauszählung im Wahlkreis 9 der Provinz Chonburi, der Pattaya City und den Unterbezirk Nongprue umfasst, verlief in lebhafter Atmosphäre, während Wahlbeamte im Wahloperationszentrum im Rathaus von Pattaya Auslands- und Vorabstimmen auszählten.

Die Auszählung erfolgte fortlaufend, während Wahlurnen aus allen 161 Wahllokalen unter strengen Sicherheitsmaßnahmen zum Zentrum gebracht wurden.







Yodchai Phuengphon, Kandidat der People’s Party, war vor Ort, um den Auszählungsprozess zu beobachten und die Anlieferung der Wahlurnen aus den einzelnen Wahllokalen zu verfolgen. Als sich das Ergebnis abzeichnete, zeigte er sich zufrieden und dankte den Wählern für ihre Unterstützung.

Nach Bekanntwerden der inoffiziellen Ergebnisse erklärte Yodchai, Kandidat Nummer 5, das Wahlergebnis bestätige das Vertrauen der Menschen in Pattaya und Nongprue. Die Wahl markiere seine Rückkehr ins Parlament für eine zweite aufeinanderfolgende Amtszeit, nachdem er seinen Sitz erfolgreich verteidigt habe. Es war zugleich seine dritte Kandidatur in diesem Wahlkreis nach den Wahlen in den Jahren 2019, 2023 und 2026.



„Ich danke den Menschen im Wahlkreis 9 Pattaya–Nongprue herzlich für ihre sauberen und ehrlichen Stimmen und für das anhaltende Vertrauen in die People’s Party und in mich“, sagte er. „Ich verspreche, meine Aufgaben als Abgeordneter mit Engagement zu erfüllen, mich mit voller Kraft für die Menschen im Bezirk Banglamung einzusetzen und weiterhin im Dienst der Öffentlichkeit zu arbeiten.“

Nach den inoffiziellen Ergebnissen im Wahlkreis 9 von Chonburi entfiel die Stimmenverteilung wie folgt:

Yodchai Phuengphon (People’s Party) – 27.602 Stimmen

Man Inthraphitak (Bhumjaithai Party) – 23.698 Stimmen

Rattakit Hengtakul (Pheu Thai Party) – 5.600 Stimmen



































