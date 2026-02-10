Fußgänger in Pattaya unter Auto eingeklemmt – Rettungskräfte kämpfen um sein Leben

PATTAYA, Thailand – Ein 50-jähriger Fußgänger wurde am Abend des 7. Februar schwer verletzt, nachdem er beim Überqueren einer Hauptverkehrsstraße nahe Pattaya von einem Auto erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden war.

Gegen 19.30 Uhr erhielt das Sawang-Boriboon-Rettungszentrum einen Notruf über einen schweren Verkehrsunfall auf der Sukhumvit Road vor dem DoHome-Einkaufszentrum in Fahrtrichtung Sattahip. Rettungskräfte und Polizei eilten umgehend zum Unfallort.







Dort fanden die Einsatzkräfte eine weiße Toyota-Limousine mit Bangkoker Kennzeichen, deren Front stark beschädigt und deren Windschutzscheibe zerbrochen war. Der Fahrer, der 43-jährige Somphap Suwannaphan, blieb vor Ort und kooperierte mit den Behörden.

Der verletzte Fußgänger, identifiziert als Tayeera Aiseng, 50, lag unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Arme und Beine waren sichtbar gebrochen, und seine Atmung war kaum noch wahrnehmbar. Rettungskräfte arbeiteten gemeinsam mit Anwohnern daran, das Fahrzeug anzuheben. Mithilfe eines Gabelstaplers wurde die Fahrzeugfront angehoben, sodass der Mann befreit werden konnte. Anschließend leisteten Helfer sofort Wiederbelebungsmaßnahmen, bevor der Verletzte in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, er habe seine Familie zu einem abendlichen Ausflug nach Jomtien Beach gefahren und sich mit normaler Geschwindigkeit auf der rechten Spur befunden. Der Fußgänger sei plötzlich vom Straßenrand auf die Fahrbahn gelaufen, sodass ein Bremsmanöver nicht mehr möglich gewesen sei. Nachdem er bemerkt habe, dass der Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt war, habe er sofort den Notruf gewählt.





Ermittler der Polizeistation Pattaya dokumentierten den Unfallort und sicherten Beweise. Der Fahrer wurde zur weiteren Befragung mitgenommen, während die Polizei zusätzlich CCTV-Aufnahmen auswertet, um die genaue Unfallursache zu klären. Rechtliche Schritte werden eingeleitet, falls ein Fehlverhalten festgestellt wird.



































