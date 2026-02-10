Unbekannte ausländische Frau tot im Meer vor Pattaya gefunden – Ermittlungen laufen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei ermittelt, nachdem am Morgen des 9. Februar die Leiche einer bislang nicht identifizierten ausländischen Frau im Meer vor Pattaya entdeckt wurde.

Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei von Pattaya über den Fund eines Körpers im Wasser hinter dem Polizeiposten Dongtan Curve im Gebiet Jomtien informiert. Polizeibeamte, Rettungsschwimmer und Einsatzkräfte eilten daraufhin zum Einsatzort.







Erste Untersuchungen bestätigten, dass es sich bei der Verstorbenen um eine ausländische Frau handelt. Ihre Identität und Staatsangehörigkeit sind bislang unbekannt, ebenso die genaue Todesursache.

Rettungsschwimmer der Stadt Pattaya setzten ein Patrouillenboot ein, um den Bereich zu sichern, da starke Meeresströmungen drohten, den Körper weiter aufs offene Meer hinauszutreiben. Ermittler der Polizeistation Pattaya City sowie Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung bargen die Leiche später und brachten sie an Land.



Der Leichnam wurde im Rahmen der üblichen rechtlichen Verfahren zur gerichtsmedizinischen Untersuchung überführt. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine unmittelbaren Hinweise auf ein Fremdverschulden. Persönliche Ausweisdokumente wurden nicht gefunden, und bislang liegen keine Meldungen über fehlende Gegenstände vor. Die Behörden arbeiten weiterhin daran, die Identität der Frau festzustellen, die Todesursache zu klären sowie mögliche CCTV-Aufnahmen und Zeugenaussagen auszuwerten.



































