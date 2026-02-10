The Riviera Santa Monica markiert erfolgreichen Projektstart nach EIA-Genehmigung

PATTAYA, Thailand – Das Projekt The Riviera Santa Monica hat am 5. Februar 2026 mit einer traditionellen Grundstein- beziehungsweise Säulenzeremonie einen wichtigen Meilenstein erreicht und damit offiziell den Beginn der Umsetzung nach erteilter Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment – EIA) markiert.

Die Zeremonie wurde von Sukanya Gale, leitende Führungskraft der Riviera Group, geleitet und nach thailändischer Tradition durchgeführt, um dem Projekt Wohlstand, Stabilität und Erfolg zu bringen. Die Veranstaltung unterstreicht den Anspruch des Entwicklers, lokale kulturelle Werte mit modernen, international inspirierten Immobilienprojekten zu verbinden.







Unter dem Konzept „The L.A. Lifestyle arriving soon to Jomtien“ soll The Riviera Santa Monica zeitgenössische Westküsten-Ästhetik mit funktionalem urbanem Wohnen vereinen. Das Projekt setzt auf durchdachtes Design, das bewusst Einfachheit mit einem eigenständigen architektonischen Charakter verbindet und sich an moderne Bewohner richtet, die Komfort, Lebensqualität und Individualität schätzen.

Nach Angaben des Entwicklers gehe es bei der Wahl einer Eigentumswohnung heute nicht mehr ausschließlich um Wohnraum, sondern um die Unterstützung vielfältiger Lebensbedürfnisse – von Arbeit und Erholung bis hin zu persönlichem Ausdruck und langfristiger Lebensqualität. Die Riviera Group legt dabei besonderen Wert auf eine klare architektonische Identität, sorgfältige Detailplanung und hochwertige Wohnräume zu zugänglichen Preisen.



Gleichzeitig verfolgt das Projekt das Ziel, einen neuen modernen Orientierungspunkt in Jomtien zu schaffen und den Bewohnern einen privaten Rückzugsort zu bieten, der Entspannung unabhängig vom Tempo und den Unsicherheiten des Alltags ermöglicht.

Mit der gesicherten EIA-Genehmigung und den laufenden Bauvorbereitungen stellt The Riviera Santa Monica das nächste Kapitel im Portfolio der lifestyle-orientierten Entwicklungen der Riviera Group Thailand dar. Weitere Informationen sind unter den Telefonnummern 092-299-6569 oder 062-571-5185 erhältlich.







































